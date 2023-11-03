КПП "Рафах" в пятницу сможет пропустить более 620 человек

Граждан России в списках, опубликованных администрацией контрольно-пропускного пункта, нет

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Администрация КПП "Рафах" опубликовала списки людей, которые смогут пересечь границу Египта с сектором Газа в пятницу. Они размещены в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В списках находятся граждане Великобритании, Германии, Индонезии, Италии, Мексики, США и Франции. В них также числятся палестинцы с двойным гражданством. Граждан России в списках нет.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила ТАСС о том, что российские дипломаты в Рамалле проверяют информацию СМИ об открытии контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа для эвакуации иностранцев. Зарипова сообщала, что более 900 человек находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа, из них более 500 россиян.