СМИ: не менее 15 человек погибли при ударе Израиля по дому в секторе Газа

По данным телеканала Al Jazeera, несколько человек пострадали

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля нанесла удар по жилому дому в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, в результате обстрела погибли по меньшей мере 15 человек. Несколько человек пострадали, однако их точное число не уточняется.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа.