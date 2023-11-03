3 ноября, 14:53
Палестино-израильский конфликт

Лидер "Хезболлах" считает, что нужно добиться победы ХАМАС

Шейх Хасан Насрулла заявил, что происходящее в секторе Газа является "решающей и исторической битвой, после которой все будет другим"

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Агрессия Израиля в секторе Газа должна быть остановлена, одновременно необходимо добиться победы палестинских сил, в частности движения ХАМАС.

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Об этом заявил лидер ливанской шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла. Он выступил с телеобращением к участникам массового митинга в Бейруте в поддержку бойцов исламского сопротивления, которые противостоят израильским войскам на юге Ливана.

"Сегодня есть две цели. Первая - это остановить агрессию, а вторая - добиться победы палестинского сопротивления в секторе Газа, в частности победы ХАМАС", - подчеркнул Насрулла, чью речь транслирует телеканал Al Mayadeen.

Происходящее в секторе Газа лидер "Хезболлах" назвал "решающей и исторической битвой, после которой все будет другим". "Это битва человечества против дикости и варварства, олицетворяемых США, Великобританией и Израилем", - считает он. 

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