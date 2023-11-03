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обновлено 3 ноября, 10:02
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об "очень высоком уровне готовности" на границе с Ливаном

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что военные отреагируют на любой инцидент

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Военные Израиля "находятся на очень высоком уровне готовности" на границе с Ливаном и отреагируют на любой инцидент. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в ходе брифинга.

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"В районе северной границы мы находимся на очень высоком уровне готовности к любому развитию событий <…> и готовы отреагировать на любой инцидент, который произойдет сегодня, завтра или в ближайшие дни", - сказал Хагари.

"Вчера (2 ноября - прим. ТАСС) мы предприняли очень широкомасштабную атаку и нанесли удары по ряду террористических объектов [шиитской организации] "Хезболлах" в ответ на массированный огонь в направлении городов Кирьят-Шмона и Цфат, что привело к ранениям среди гражданского населения", - сообщил Хагари. "Мы продолжим решительно реагировать на любые попытки нанести вред гражданам Израиля", - добавил он. 

Теги:
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