3 ноября, 12:07
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху показал Блинкену видеозапись зверств боевиков ХАМАС

Ее подготовил официальный представитель Армии обороны Израиля, сообщили в канцелярии премьера еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продемонстрировал госсекретарю США Энтони Блинкену отрывки из видеозаписи, на которой запечатлены зверства, совершенные боевиками ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября. Об этом сообщила канцелярия премьера.

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"Премьер-министр Нетаньяху показал госсекретарю Блинкену и его делегации отрывки из видеозаписи, подготовленной официальным представителем Армии обороны Израиля, на которой запечатлены ужасы и резня, совершенные ХАМАС 7 октября", - говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что Нетаньяху и Блинкен ранее в пятницу провели в министерстве обороны переговоры в формате один на один, а "в настоящий момент проводят расширенную встречу вместе с членами военного кабинета".

Блинкен в четверг отправился в турне, в рамках которого, кроме Израиля, он посетит Индию, Иорданию, Республику Корея и Японию. Ранее американские газеты, в том числе The New York Times и The Washington Post, сообщили, что Блинкен в ходе визита в Израиль призовет власти страны объявить "гуманитарные паузы". По словам собеседников журналистов в американской администрации, такие паузы нужны для "облегчения поставок помощи и освобождения заложников". 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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