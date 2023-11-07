Израильские военные с 7 октября задержали 870 членов ХАМАС на Западном берегу Иордана

Как сообщила армейская пресс-служба, всего было задержано 1 350 палестинцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан 1 350 палестинцев, в том числе 870 активистов радикального палестинского движения ХАМАС.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"По данным на настоящий момент, с начала военных действий [7 октября] 1 350 разыскиваемых лиц были задержаны по всей Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега Иордана], 870 из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.