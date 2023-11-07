Нетаньяху заявил, что из 10 тыс. погибших в Газе "несколько тысяч" приходятся на ХАМАС

Премьер-министр Израиля также назвал палестинское движение "очень закаленным противником"

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что из заявленных Минздравом сектора Газа 10 тыс. погибших "несколько тысяч" приходятся на бойцов палестинского движения ХАМАС.

"Нам необходимо проверить эти данные. В эти цифры инкорпорированы несколько тысяч бойцов ХАМАС", - сказал он в интервью телекомпании ABC, добавив, что Израиль имеет дело с "очень закаленным противником" в лице ХАМАС.

Как передал ранее телеканал Al Jazeera, в понедельник Минздрав сектора Газа сообщил, что с начала 7 октября эскалации на Ближнем Востоке число погибших в анклаве достигло 10 022, среди них не менее 4 104 детей.