7 ноября, 00:41
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что из 10 тыс. погибших в Газе "несколько тысяч" приходятся на ХАМАС

Премьер-министр Израиля также назвал палестинское движение "очень закаленным противником"

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что из заявленных Минздравом сектора Газа 10 тыс. погибших "несколько тысяч" приходятся на бойцов палестинского движения ХАМАС.

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"Нам необходимо проверить эти данные. В эти цифры инкорпорированы несколько тысяч бойцов ХАМАС", - сказал он в интервью телекомпании ABC, добавив, что Израиль имеет дело с "очень закаленным противником" в лице ХАМАС.

Как передал ранее телеканал Al Jazeera, в понедельник Минздрав сектора Газа сообщил, что с начала 7 октября эскалации на Ближнем Востоке число погибших в анклаве достигло 10 022, среди них не менее 4 104 детей. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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