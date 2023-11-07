7 ноября, 09:12,
обновлено 7 ноября, 09:52
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля вновь откроет гумкоридор для выезда жителей Газы на юг

Это произойдет с 11:00 до 15:00 мск

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила, что вновь откроет на четыре часа гуманитарный коридор для жителей северных районов сектора Газа в целях их безопасной эвакуации на юг анклава.

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"Жители Газы, присоединяйтесь к тем, кто сейчас направляется на юг сектора Газа! Хотел бы сообщить вам, что, хотя ХАМАС продолжает подрывать наши усилия в гуманитарной сфере и использует вас в качестве живого щита, сегодня ЦАХАЛ [Армия обороны Израиля] снова разрешит проезд по дороге Салах эд-Дин [между севером и югом Газы] с 10:00 до 14:00 [11:00 и 15:00 мск]", - написал пресс-секретарь армии Израиля Авихай Эдри на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) на арабском языке.

"В целях вашей безопасности воспользуйтесь этой возможностью и направляйтесь на юг сектора Газа. <...> Будьте уверены: лидеры ХАМАС о своей защите уже позаботились", - добавил Эдри.

4 и 6 ноября израильские военные объявляли об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Газы на 3 и 4 часа соответственно. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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