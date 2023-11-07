Отряд "Хезболлах" обстрелял казарму израильской армии в Биркет-Рише с юга Ливана

Как утверждается, в результате нападения среди израильских военнослужащих есть убитые и раненые

БЕЙРУТ, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о проведенной операции против израильской армии из пограничного района на юге Ливана. В переданном телеканалом Al Manar коммюнике говорится, что шиитские бойцы обстреляли казарму израильской армии в Биркет-Рише. Как утверждается, в результате нападения среди израильских военнослужащих есть убитые и раненые.

В ответ на эту вылазку израильская артиллерия открыла огонь по ливанской территории, под обстрел попали населенные пункты Эль-Бустан, Ярин и Эт-Тейри. В небе над пограничной полосой барражируют сейчас израильские беспилотники.

Ранее новостной портал Al Nashra сообщил со ссылкой на очевидцев о мощном взрыве на высотах Тиляль-Хадаса после атаки израильских ВВС. Предполагается, что там находился склад с оружием и боеприпасами шиитских отрядов.