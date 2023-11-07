7 ноября, 12:10,
обновлено 7 ноября, 12:40
Палестино-израильский конфликт

СМИ: в Египет из Газы эвакуировали 1,4 тыс. иностранцев

По данным портала Al-Youm as-Sabia, они воспользовались наземным переходом "Рафах"

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. На египетскую территорию через наземный переход "Рафах" из палестинского сектора Газа до настоящего времени было эвакуировано 1,4 тыс. иностранцев. Такие данные привел новостной портал Al-Youm as-Sabia.

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По его информации, "минувшим днем в Египет из Газы прибыло 329 человек, имеющих иностранное гражданство". Таким образом, отмечает портал, "на настоящий момент 1,4 тыс. человек, имеющих гражданство 60 арабских и других иностранных государств были приняты [из сектора Газа] Египтом".

Также указывается, что 6 ноября на "контрольно-пропускной пункт "Рафах" были доставлены 29 палестинцев для их дальнейшего распределения на лечение в египетские больницы. В числе прибывших - "восемь раненых, девять больных раком и 12 сопровождающих их лиц". Они были транспортированы в госпитали городов Шейх-Зувейд и Эль-Ариш на Синайском полуострове. По сведениям Al-Youm as-Sabia, на текущий день в указанных больницах, а также в медучреждениях египетских городов Исмаилия, Порт-Саид и Каир "на лечении находятся 100 раненых и тяжело больных палестинцев, переправленных из сектора Газа". 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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