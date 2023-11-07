7 ноября, 07:04,
обновлено 7 ноября, 07:56
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ взял под контроль военный опорный пункт ХАМАС на севере сектора Газа

Israel Defense Forces via AP
© Israel Defense Forces via AP

Об этом сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Подразделения Армии обороны Израиля взяли под свой контроль в северной части сектора Газа военный опорный пункт ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"ЦАХАЛ взял под свой контроль военный опорный пункт ХАМАС на севере сектора Газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на территории опорного пункта были обнаружены "противотанковые ракеты и пусковые установки, вооружение и различные виды разведывательных материалов". "Военно-морские силы ЦАХАЛа, сообщили также в армии, "нанесли удары точными боеприпасами по стратегическим целям [в секторе Газа], принадлежащим террористической организации ХАМАС, включая посты с высокотехнологичными средствами". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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