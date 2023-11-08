8 ноября, 08:02,
обновлено 8 ноября, 08:34
Палестино-израильский конфликт

G7 поддерживает принцип "два государства для двух народов" на Ближнем Востоке

Глава МИД Японии Ёко Камикава подчеркнула, что по результатам встречи в Токио представителям G7 впервые удалось согласовать единый документ, касающийся эскалации напряженности на Ближнем Востоке

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) считают, что принцип "два государства для двух народов" является единственно возможной основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом на итоговой пресс-конференции заявила глава МИД Японии Ёко Камикава, председательствующая на встрече коллег из стран G7.

Читайте также
Патрушев заявил о попытках Украины атаковать различные АЭС в России

"Мы считаем, что соблюдение принципа "два государства для двух народов" - единственно возможный путь урегулирования конфликта", - отметила она. Камикава подчеркнула, что по результатам встречи в Токио представителям G7 впервые удалось согласовать единый документ, касающийся эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Камикава также заявила, что G7 осуждает "террористические атаки ХАМАС на Израиль, требует освобождения всех заложников и выступает за гуманитарную паузу в боевых действиях". 

Теги:
ЯпонияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация