G7 поддерживает принцип "два государства для двух народов" на Ближнем Востоке

Глава МИД Японии Ёко Камикава подчеркнула, что по результатам встречи в Токио представителям G7 впервые удалось согласовать единый документ, касающийся эскалации напряженности на Ближнем Востоке

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) считают, что принцип "два государства для двух народов" является единственно возможной основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом на итоговой пресс-конференции заявила глава МИД Японии Ёко Камикава, председательствующая на встрече коллег из стран G7.

"Мы считаем, что соблюдение принципа "два государства для двух народов" - единственно возможный путь урегулирования конфликта", - отметила она. Камикава подчеркнула, что по результатам встречи в Токио представителям G7 впервые удалось согласовать единый документ, касающийся эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Камикава также заявила, что G7 осуждает "террористические атаки ХАМАС на Израиль, требует освобождения всех заложников и выступает за гуманитарную паузу в боевых действиях".