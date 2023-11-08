Израильские силовики за месяц задержали более 900 активистов ХАМАС на Западном берегу

ЦАХАЛ за ночь задержал 37 разыскиваемых подозреваемых, в том числе 10 сторонников палестинского радикального движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики за ночь задержали на Западном берегу реки Иордан 37 разыскиваемых подозреваемых, в том числе 10 сторонников палестинского радикального движения ХАМАС. Всего с 7 октября задержано 1 430 палестинцев, из которых более 900 являются активистами движения. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"По данным на настоящий момент, с начала военных действий [7 октября] 1 430 разыскиваемых лиц были задержаны по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС), более 900 из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.

"Ночью (в ночь на 8 ноября - прим. ТАСС) в ходе операций в Иудее и Самарии было задержано 37 разыскиваемых подозреваемых, из которых 10 являются сторонниками террористической организации ХАМАС", - добавили в пресс-службе.