Кому нужен второй фронт на Ближнем Востоке? О роли Ливана в конфликте

Дмитрий Зеленин — о том, чем грозит обмен ударами между "Хезболлах" и Израилем у границ Ливана

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Надежды ливанцев на то, что их страна не окажется втянутой в большую войну на Ближнем Востоке, тают на глазах. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" объявило, что не оставит палестинцев в секторе Газа "один на один с сионистским врагом", и провело несколько операций против израильских войск в оккупированных районах фермы Шебаа и Кфар-Шуба у подножия Голанских высот.

Следом члены радикальных палестинских формирований не без отмашки "Хезболлах" дали залпы из реактивных установок по приграничным еврейским поселениям Нахария и Шломи. Израильская армия не замедлила ответить на эти провокации, открыв огонь из артиллерийских и танковых орудий по южным районам Ливана.

Итогом продолжительной дуэли стали сотни беженцев, которые покинули свои дома и временно селятся в школах Тира, в 20 км от границы, другие перемещаются дальше — в Сайду и Бейрут.

Правила игры

Зона боевых действий охватывает сейчас район длиной 100 км — от мыса Эн-Накура до Кфар-Шубы, т.е. обмен ударами происходит вдоль всей границы с Израилем, но ширина остается по-прежнему ограниченной полосой в 2–5 км. Ливанский генерал Наджи Маляиб, который считается экспертом по военно-стратегическим вопросам, объяснил в беседе со мной это тем, что между сторонами установлены некие правила поведения.

По его словам, имеются "красные линии", под которыми подразумевается нанесение ударов шиитскими бойцами вглубь Израиля ракетами или беспилотными летательными аппаратами. В свою очередь, израильская авиация воздерживается от рейдов на ливанские населенные пункты и хозяйственные объекты.

Маляиб напомнил, что в ходе конфликта 2006 года израильские ВВС разбомбили 90 мостов, нефтехранилище в Джие и вывели из строя международный аэропорт Бейрута.

"Теперь министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал вернуть Ливан в каменный век, если "Хезболлах" воспользуется своим ракетным потенциалом", — отметил генерал.

Речь идет о 150 тыс. ракет, которые хранятся на складах, их наличие, как считает Маляиб, создает определенный баланс сил, учитывая, что шиитская милиция обладает техническими возможностями выпускать по 2 тыс. ракет в сутки в сторону Израиля.

Если просмотреть сводки, то шиитские отряды действительно все эти дни наносили удары исключительно по военным позициям, армейским патрулям, казармам, танкам и бронемашинам, радиолокационным станциям и командно-наблюдательным пунктам. Они используют для этого противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" и утверждают, что вывели из строя 11 единиц бронетехники противника, а это весьма существенный урон.

По мнению ливанского генерала, "Хезболлах" не выходит за рамки правил ведения боевых операций в пограничной местности, но при этом вынуждает противника держать на северном фронте танковый корпус и три мотопехотные бригады. "В результате только пять бригад стянуты сейчас на юг к сектору Газа, где готовится сухопутная операция после зачистки с воздуха", — указал он.

Как полагает эксперт, на нынешнем этапе войны это предельная поддержка палестинцам, которую может оказать шиитская милиция, не ввязываясь глубоко в конфликт.

По сравнению с 2006 годом новыми действующими лицами на ливанском театре военных действий стали "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама", являющиеся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, и "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" — вооруженное крыло "Исламского джихада"). Шиитская милиция преподносит их как участников исламского сопротивления.

"Хезболлах" использует эти радикальные формирования, отличившиеся в ходе операции "Наводнение Аль-Аксы" 7 октября в еврейских поселениях на юге Израиля, где были захвачены в заложники военные и мирные жители, для запугивания израильтян, проживающих на севере страны. Членам "Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама" и "Сарая аль-Кудс", которые базируются в лагере беженцев Рашидия, поручен обстрел пограничных поселений из западного сектора ливанского юга.

Израильское командование объявляло несколько раз об обнаружении диверсионных групп возле проволочных заграждений на этом отрезке границы, по ним наносили удары ВВС и БПЛА. Принятое 20 октября израильскими властями решение об эвакуации 22 тыс. жителей города Кирьят-Шмона, расположенного в 5 км от границы с Ливаном, показывает, что тактика устрашения, выбранная "Хезболлах", в той или иной мере оказалась эффективной. Всего по решению правительства были эвакуированы поселенцы из 29 пунктов на севере Израиля.

Аналитик по военным вопросам израильского веб-сайта Walla Амир Бухбут признал, что атаки "Хезболлах" нарушают концентрацию израильского командования на операции в секторе Газа и вынуждают развертывать на севере страны дополнительные силы. Он рассказал, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава Минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что выступал за нанесение превентивного удара по Ливану, но остальные члены кабинета не поддержали такое решение. В свою очередь американский чиновник посоветовал израильским коллегам "позаботиться о том, чтобы их действия на ливано-израильской границе не дали "Хезболлах" предлога для вступления в масштабную войну".

Иранский сюрприз

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, посетивший Бейрут 12–13 октября вскоре после начала военной эскалации на Ближнем Востоке, сообщил в интервью катарской телестанции Al Jazeera, что узнал от генерального секретаря "Хезболлах" шейха Хасана Насруллы о существовании нескольких сценариев, которые будут разыгрываться в зависимости от дальнейших действий правительства Биньямина Нетаньяху. По понятным причинам министр не раскрыл, в каком направлении будут развиваться события. "Иран не может оставаться зрителем в этой ситуации", — подчеркнул Абдоллахиян, отметив, что Тегеран передал через посредников предупреждение США и Израилю. Он дал понять, что иранцы все еще надеются на успех политических усилий по прекращению израильской агрессии против палестинцев в Газе. "Но если эта разрушительная война не будет остановлена, то открытие новых фронтов станет реальностью, вероятность этого возрастает с каждым часом", — сказал министр.

Шеф иранской дипломатии при этом посетовал, что Соединенные Штаты призывают к миру и безопасности в регионе, но продолжают направлять оружие и оказывать военную поддержку Израилю. По его словам, в Вашингтоне обеспокоены возможным расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке, но не делают ничего, чтобы сдержать своего союзника. "Вмешательство американцев делает их ответственными за разворачивающиеся события", — констатировал Абдоллахиян.

Слова иранского министра об открытии новых фронтов региональные комментаторы восприняли как сигнал о том, что следующей после Южного Ливана "горячей точкой" станут оккупированные у Сирии Голанские высоты. Однако к ближневосточной позиции Тегерана неожиданно присоединились другие участники.

На сцену вышли бойцы шиитских вооруженных отрядов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака". С 18 по 22 октября они совершили серию атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на военную базу США "Айн-эль-Асад" в иракской провинции Анбар. Нападения последовали на военный аэродром Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада) и базу "Кэмп-Виктория", которая расположена в районе международного аэропорта Багдада. 19 октября отряды иракских шиитов, действующие на территории Сирии, нанесли удары по базе США и западной коалиции в пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска). "Исламское сопротивление Ирака" распространило заявление, в котором потребовало от США вывести своих военнослужащих из Ирака и других стран Ближнего Востока.

К иракским шиитам присоединились йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". Их лидер Абдель Малек аль-Хуси пригрозил "военным ответом" в том случае, если США вмешаются в палестино-израильский конфликт. 19 октября пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что эсминец ВМС США перехватил три ракеты и несколько беспилотников, которыми хуситы могли атаковать цели в Израиле. Обозреватель газеты Al Akhbar Никула Насыф назвал эти действия "упреждающим маневром" со стороны Ирана, который обеспокоен появлением в Восточном Средиземноморье кораблей ВМС США во главе с авианосцем "Джеральд Р. Форд". По его мнению, иранцы продемонстрировали, насколько уязвимы американцы и их объекты в регионе перед объединенными силами проиранской оси сопротивления.

Перспективы

Руководители шиитской партии "Хезболлах" в последние дни посылали разные сигналы по поводу возможных действий вооруженной милиции в случае начала сухопутной операции израильских войск в Газе. Так, глава исполкома партии Хашем Сафиеддин, выступая на массовом митинге солидарности с палестинцами в Бейруте, назвал операцию "Наводнение Аль-Аксы" битвой всей исламской нации и заявил, что шиитские бойцы выполнят "свой священный долг".

В то же время заместитель генсека "Хезболлах" шейх Наим Касем сказал на встрече с активом партии, что "палестинские формирования обладают достаточным потенциалом для того, чтобы отразить самостоятельно вторжение израильских войск в Газу". Он дал понять, что нынешняя экономическая ситуация в Ливане в корне отличается от той, которая была в 2006 году. "Имеющиеся ресурсы ограничены, помощи арабских стран ждать не приходится, поэтому новая война станет для народа непосильным испытанием", — резюмировал шейх Касем, слова которого привел телеканал Al Mayadeen.

Ливанский аналитик Рафик Насрулла в эфире телеканала Al Jadeed допустил, что Иран и "Хезболлах", возможно, не были в курсе о готовящемся вторжении палестинских боевиков в Израиль 7 октября, шокировавшем весь мир. Согласно его точке зрения, Тегеран, только что получивший при посредничестве Катара размороженные Южной Кореей авуары и наладивший при содействии Пекина политическую координацию с Саудовской Аравией, не мог быть заинтересован в обострении обстановки в регионе.

Что касается "Хезболлах", то ее конструктивная позиция в 2022 году в отношении соглашения о демаркации морской границы с Израилем позволила Ливану приступить к освоению нефтегазовых месторождений на морском шельфе. Минэнерго республики готовит сейчас второй тендер на проведение буровых разведочных работ, отметил ливанский аналитик.

Насрулла призвал также не ассоциировать ХАМАС с политикой Тегерана. По его словам, на нынешнем этапе это палестинское движение выглядит союзником Ирана, но еще совсем недавно его сторонники под давлением панисламской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) поддерживали восстание против правительства президента Башара Асада в Сирии. Как подчеркнул аналитик, тесные связи существуют между ХАМАС и Катаром. Отсюда понятно, почему именно Доха сыграла посредническую роль в освобождении на днях двух американских заложников, находившихся в плену у палестинских радикалов.

"Пока очевидно, что вылазка 7 октября сплотила Израиль, расколовшийся из-за споров о предложенной премьером Нетаньяху судебной реформе, — подытожил он. — В то же время можно предположить, что столь ожесточенный конфликт завершится серьезными переговорами о мире, и Саудовской Аравии будет принадлежать в них ключевая роль".

Вывод аналитика косвенно подтвердил в своей речи 21 октября на каирском саммите по миру в Палестине король Иордании Абдалла II, который сказал, что "война в Газе должна быть последней на Ближнем Востоке и привести к серьезным усилиям по установлению прочного мира".

Тем временем правительство Ливана активно контактирует по дипломатической линии с целью предотвращения возможных израильских нападений на хозяйственную инфраструктуру. По словам премьер-министра республики Наджиба Микати, Ливан "находится в эпицентре региональной бури, вызванной отсутствием справедливого урегулирования палестинской проблемы". "Все недавние инциденты являются результатом израильских провокаций и вмешательства в нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, установившей на границе режим прекращения огня", — заявил Микати. Он упомянул, что власти "разрабатывают сейчас план действий на случай чрезвычайной ситуации, чтобы противостоять любому развитию событий".

В свою очередь бывший депутат парламента Набиль Никола считает, что после двух недель войны в Газе "в выигрыше" оказались все или почти все стороны, кроме Ливана. "Израиль вытеснил палестинцев из северной части сектора Газа, почти 1,5 млн переместились на юг анклава. Движение ХАМАС повысило свой "международный рейтинг" и ведет переговоры об условиях освобождения заложников. Американцы заставили Иран сдерживать "Хезболлах", которая не пускает в ход свой ракетный потенциал, — приводит его слова сайт Elnashra. — Самым большим проигравшим остается Ливан и его народ, потому что никто больше не говорит об исходе сирийских беженцев, не упоминает о банкротстве, все дела о коррупции закрыты".

Более оптимистичный прогноз у председателя движения "Ан-Нахдж" Хасана Якуба. Он утверждает, что наземного вторжения в Газу не будет по причине вероятности попадания израильской армии в ловушку, подготовленную палестинским сопротивлением. "Война затянется, именно поэтому США направили много боеприпасов Израилю, но Ливан останется за опасной чертой по согласию между Вашингтоном и Тегераном", — считает политик.