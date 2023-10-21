Военную базу США в иракской провинции Анбар атаковал беспилотник

По словам представителя движения "Исламское сопротивление Ирака", "все наземные цели были поражены в результате ударов, нанесенных БПЛА"

БЕЙРУТ, 21 октября. /ТАСС/. Бойцы шиитских вооруженных отрядов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", использовали беспилотный летательный аппарат для атаки на военную базу США Айн-эль-Асад в провинции Анбар. Как сообщил новостному порталу Shafaq News представитель движения, "все наземные цели были поражены в результате ударов, нанесенных беспилотником".

19 октября база Айн-эль-Асад уже подвергалась атаке БПЛА, в тот же день шиитские бойцы, действующие на территории Сирии, совершили нападение на базу США и западной коалиции в пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска).

20 октября была отражена атака двух беспилотников на военный аэродром Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада). Иракским средствам ПВО удалось также сбить один из беспилотников над американской базой "Кэмп-Виктория", которая расположена в районе международного аэропорта Багдада.

Ранее бойцы шиитских отрядов потребовали от США вывести своих военнослужащих из Ирака и других стран Ближнего Востока. В заявлении подчеркивалось, что "американские войска должны немедленно покинуть регион, иначе их базы будут постоянно подвергаться нападениям".