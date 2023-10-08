В "Хезболлах" заявили, что палестинские бойцы не останутся один на один с Израилем

Глава исполкома партии Хашем Сафиеддин заявил, что она не намерена оставаться в стороне от конфликта между отрядами палестинского сопротивления и израильской армией

БЕЙРУТ, 8 октября. /ТАСС/. Шиитская партия "Хезболлах" не намерена оставаться в стороне от конфликта между отрядами палестинского сопротивления и армией Израиля. Об этом, как передал телеканал Al Mayadeen, заявил глава исполкома партии Хашем Сафиеддин, выступая на массовом митинге солидарности в Бейруте.

"Мы не говорили, что будем соблюдать нейтральную позицию, - отметил шиитский политик. - Палестинские бойцы не останутся один на один с Израилем". По его словам, члены вооруженного крыла "Хезболлах" находятся сейчас "там, где должны быть".

"Новую страницу в арабо-израильском конфликте пишут палестинские борцы, которые обрели самостоятельный военный опыт для проведения столь масштабной операции, обернувшейся шоком для израильтян и триумфом для арабов и мусульман", - подчеркнул он.

Как указал Сафиеддин, "каждый, кто поддерживает палестинский народ, должен внести лепту в его национальное дело". По словам политика, операция "Наводнение Аль-Акса" стала битвой всей исламской нации.