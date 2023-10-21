Источник рассказал об артиллерийских ударах Израиля по населенным пунктам на юге Ливана

По словам собеседника агентства, снаряды падают близко от жилых домов в Рашайе-эль-Фуххар и Хоуле

БЕЙРУТ, 21 октября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии открыла интенсивный огонь по пограничным районам Ливана в ответ на атаки бойцов вооруженного крыла "Хезболлах". Как сообщил ТАСС источник в муниципалитете города Марджаюн, удары наносятся по населенным пунктам.

"Снаряды падают совсем близко от жилых домов в Рашайе-эль-Фуххар и Хоуле, под обстрелом Мейс-эль-Джебель, Аит-эш-Шааб и Эль-Хрейба", - сказал собеседник. По его словам, все большое число жителей покидает опасную зону и перемещается в Тир, Набатию и Сайду, которые находятся подальше от границы.

"Дуэль на юге продолжается вторую неделю, погибли четверо мирных граждан, - указал источник. - Беженцы выезжают сотнями каждый день".

Ранее военно-информационная служба "Хезболлах" сообщила о том, что один из бойцов, принимавший участие в субботу в нападении на израильские посты у еврейских поселений Ханита и Маргалиот, погиб при атаке беспилотника.

Вооруженное крыло шиитской "Хезболлах" сообщило, что в ходе последней операции, проведенной на территории оккупированных районов Шебаа и Кфар-Шуба, был уничтожен командно-наблюдательный пункт противника и радиолокационная станция. В заявлении утверждается, что в рядах израильтян есть один убитый и несколько раненых.