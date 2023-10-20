Подготовка наземной операции и поставки помощи сектору Газа. Конфликт в Палестине

Израиль принял решение о проведении наземной операции, но дата ее начала пока неизвестна. Палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль считает, что это станет ошибкой Израиля, так как проведение операции увеличивает риск включения в конфликт новых сторон.
Российские представительства в зоне конфликта продолжают работать, в том числе над вопросом эвакуации граждан РФ. КПП "Рафах", через который планируется проводить эвакуацию и поставку гуманитарной помощи, был открыт с египетской стороны.
ТАСС собрал основное о конфликте в Палестине.
Боевые действия
- Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетных обстрелах израильских городов Ашдод, Сдерот, также сирены воздушной тревоги звучали в городе Ашкелон, в районе населенного пункта Мошав-Адерет к югу от Иерусалима, а также в центральных районах Израиля.
- Израильские истребители нанесли несколько ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. В армии Израиля заявили об уничтожении складов вооружения, командных пунктов и подземного туннеля. Также военные объявили об уничтожении группы радикалов в Газе, которые якобы пытались обстрелять ракетами самолет.
- Под удар в Газе попала православная церковь Святого Порфирия. По словам архиепископа Тивериадского Алексия, в монастыре и церкви было более 400 человек, есть погибшие.
- Продолжаются взаимные обстрелы с радикалами "Хезболлах", которые наносят удары по израильской территории со стороны Ливана. Под обстрел в пятницу попал населенный пункт Маргалиот. Власти объявили об эвакуации жителей израильского города Кирьят-Шмона, расположенного близ границы с Ливаном. По данным ливанской армии, в результате удара со стороны Израиля погиб один журналист.
- Армия обороны Израиля также объявила, что готова к предотвращению в будущем ракетных атак со стороны йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах".
Операции на Западном берегу реки Иордан
- Израильские силовики с 7 октября в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 584 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в их числе 375 сторонников движения ХАМАС. В числе задержанных оказался и один из основателей ХАМАС Хасан Юсеф.
- Только во время операции в лагере беженцев Нур-Шамс было задержано 20 разыскиваемых лиц и ликвидировано 12 боевиков.
Подготовка наземной операции в секторе Газа
- Решение о проведении наземной операции в секторе Газа принято, заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. Он отметил, что без этой меры нельзя добиться поставленных задач - разрушения структур ХАМАС и освобождения заложников. При этом Бен Цви не уточнил возможные сроки начала операции.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил линию фронта и встретился с военнослужащими, дислоцированными возле сектора Газа. Он заявил, что Израиль готовится нанести "мощный удар", чтобы добиться победы.
- Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Израиль вносит изменения в планы по проведению наземной операции под давлением США.
Заявления сторон конфликта
- Израиль пока не видит повестки для переговоров по Палестине, в том числе при посредниках и гарантах, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.
- Глава представительства движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль высказал мнение, что палестинцам представился исторический шанс добиться победы над Израилем.
Ситуация с заложниками
- Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу с послами 22 стран, граждане которых удерживаются ХАМАС. На встрече, в частности, присутствовали послы из России, Австрии, Венгрии, Италии, Канады. В совместном заявлении они призвали допустить к заложникам в Газе сотрудников Международного комитета Красного Креста.
- Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что РФ ведет контакт с ХАМАС для вызволения заложников. Он также подтвердил, что в плену находятся двое россиян, а число граждан РФ, погибших при нападении боевиков, возросло до 20, еще 7 числятся погибшими без вести.
Помощь сектору Газа
- Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с палестинским анклавом открыт с египетской стороны. В Каире подчеркнули, что не несут ответственности за препятствия выезду через КПП иностранных граждан из сектора Газа.
- В течение дня проводились ремонтные работы - техника выравнивала подъезды к переходу, поврежденные в результате израильских бомбардировок.
- Как заявили в ООН, первая партия гуманитарной помощи населению палестинского анклава должна быть доставлена в течение ближайших двух дней. Распределением помощи будет заниматься Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, уточнил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который прибыл к КПП.
- Ситуация в секторе Газа остается критической. Число погибших с 7 октября превысило 4 тыс. Израиль подает воду только на юг анклава, куда было рекомендовано эвакуироваться жителям из северной части.
- Порядка 1 тыс. российских граждан и граждан стран СНГ подали заявки на эвакуацию из зоны конфликта, сообщили в МИД РФ.
Международная реакция
- Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила западные страны в лицемерии и двойных стандартах на фоне отсутствия критики Израиля. В заявлении отмечается, что США и европейские страны обрушились с критикой на действия РФ на Украине, но аналогичной реакции на удары Израиля по палестинскому анклаву не последовало.
- РФ в контексте палестино-израильского конфликта привержена решениям Совета Безопасности ООН от 1967 года, которые предполагают достижение договоренностей о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он констатировал, что ситуация в зоне конфликта имеет тенденцию к эскалации.
- Министерство иностранных дел РФ настоятельно рекомендовало россиянам не посещать Израиль, палестинские территории, Иорданию и Ливан.
- На этом фоне президент США Джо Байден запросил у Конгресса помощь для Израиля и Украины. Тель-Авиву предлагается предоставить помощь на $14,3 млрд.