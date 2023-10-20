Подготовка наземной операции и поставки помощи сектору Газа. Конфликт в Палестине

Израиль принял решение о проведении наземной операции, но дата ее начала пока неизвестна. Палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль считает, что это станет ошибкой Израиля, так как проведение операции увеличивает риск включения в конфликт новых сторон.

Российские представительства в зоне конфликта продолжают работать, в том числе над вопросом эвакуации граждан РФ. КПП "Рафах", через который планируется проводить эвакуацию и поставку гуманитарной помощи, был открыт с египетской стороны.

ТАСС собрал основное о конфликте в Палестине.

Боевые действия

Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетных обстрелах израильских городов Ашдод, Сдерот, также сирены воздушной тревоги звучали в городе Ашкелон, в районе населенного пункта Мошав-Адерет к югу от Иерусалима, а также в центральных районах Израиля.

Израильские истребители нанесли несколько ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. В армии Израиля заявили об уничтожении складов вооружения, командных пунктов и подземного туннеля. Также военные объявили об уничтожении группы радикалов в Газе, которые якобы пытались обстрелять ракетами самолет.

Под удар в Газе попала православная церковь Святого Порфирия. По словам архиепископа Тивериадского Алексия, в монастыре и церкви было более 400 человек, есть погибшие.

Продолжаются взаимные обстрелы с радикалами "Хезболлах", которые наносят удары по израильской территории со стороны Ливана. Под обстрел в пятницу попал населенный пункт Маргалиот. Власти объявили об эвакуации жителей израильского города Кирьят-Шмона, расположенного близ границы с Ливаном. По данным ливанской армии, в результате удара со стороны Израиля погиб один журналист.

Армия обороны Израиля также объявила, что готова к предотвращению в будущем ракетных атак со стороны йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах".

Операции на Западном берегу реки Иордан

Израильские силовики с 7 октября в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 584 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в их числе 375 сторонников движения ХАМАС. В числе задержанных оказался и один из основателей ХАМАС Хасан Юсеф.

Только во время операции в лагере беженцев Нур-Шамс было задержано 20 разыскиваемых лиц и ликвидировано 12 боевиков.

Подготовка наземной операции в секторе Газа

Решение о проведении наземной операции в секторе Газа принято, заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. Он отметил, что без этой меры нельзя добиться поставленных задач - разрушения структур ХАМАС и освобождения заложников. При этом Бен Цви не уточнил возможные сроки начала операции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил линию фронта и встретился с военнослужащими, дислоцированными возле сектора Газа. Он заявил, что Израиль готовится нанести "мощный удар", чтобы добиться победы.

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Израиль вносит изменения в планы по проведению наземной операции под давлением США.

Заявления сторон конфликта

Израиль пока не видит повестки для переговоров по Палестине, в том числе при посредниках и гарантах, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

Глава представительства движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль высказал мнение, что палестинцам представился исторический шанс добиться победы над Израилем.

Ситуация с заложниками

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу с послами 22 стран, граждане которых удерживаются ХАМАС. На встрече, в частности, присутствовали послы из России, Австрии, Венгрии, Италии, Канады. В совместном заявлении они призвали допустить к заложникам в Газе сотрудников Международного комитета Красного Креста.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что РФ ведет контакт с ХАМАС для вызволения заложников. Он также подтвердил, что в плену находятся двое россиян, а число граждан РФ, погибших при нападении боевиков, возросло до 20, еще 7 числятся погибшими без вести.

Помощь сектору Газа

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с палестинским анклавом открыт с египетской стороны. В Каире подчеркнули, что не несут ответственности за препятствия выезду через КПП иностранных граждан из сектора Газа.

В течение дня проводились ремонтные работы - техника выравнивала подъезды к переходу, поврежденные в результате израильских бомбардировок.

Как заявили в ООН, первая партия гуманитарной помощи населению палестинского анклава должна быть доставлена в течение ближайших двух дней. Распределением помощи будет заниматься Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, уточнил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который прибыл к КПП.

Ситуация в секторе Газа остается критической. Число погибших с 7 октября превысило 4 тыс. Израиль подает воду только на юг анклава, куда было рекомендовано эвакуироваться жителям из северной части.

Порядка 1 тыс. российских граждан и граждан стран СНГ подали заявки на эвакуацию из зоны конфликта, сообщили в МИД РФ.

Международная реакция