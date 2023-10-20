Израиль заявил о готовности к возможным ракетным атакам со стороны хуситов

Официальный представитель военных Даниэль Хагари сообщил, что его страна "обладает одной из лучших систем ПВО во всем мире"

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля готова к предотвращению в будущем ракетных атак со стороны поддерживаемых Ираном йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах". С таким заявлением выступил официальный представитель военных Даниэль Хагари.

"То, что США перехватили ракеты и беспилотники хуситов, показывает их оборонные возможности и способность создавать картину региона. Что же касается Израиля, то он обладает одной из лучших систем ПВО во всем мире и готов к угрозам, подобным этой", - приводит слова Хагари газета The Times of Israel.

В четверг пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что эсминец ВМС США с управляемыми ракетами Carney перехватил три ракеты и несколько беспилотников, которыми йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" потенциально могло атаковать цели в Израиле.