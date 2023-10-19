Поставки военной помощи и призывы к миру. Палестино-израильский конфликт

Израиль готовится вести войну до полного уничтожения ХАМАС. Посол еврейского государства в ЕС и НАТО Хаим Регев призвал Европу выступить единым фронтом в поддержку Израиля на этом пути. США передали израильским военным первую партию бронетехники. Тем временем Москва призывает к прекращению боевых действий.

Ожидается, что в пятницу в сектор Газа будет доставлена первая гуманитарная помощь. Россия также направила помощь жителям региона.

ТАСС собрал основное о палестино-израильском конфликте.

Боевые действия

Сигналы воздушной тревоги звучали на севере, юге и в центральной части Израиля.

ЦАХАЛ сообщил, что столкновения с "Хезболлах" у ливанской границы значительно обострились. Бойцы группировки ежедневно обстреливают приграничные районы противотанковыми ракетами и пытаются проникнуть на территорию еврейского государства.

Армия Израиля отчиталась о нанесении ударов по сотням объектов радикалов в секторе Газа за сутки, уничтожении группы боевиков ХАМАС и главы военного крыла группировки "Комитеты народного сопротивления".

Глава сил безопасности Газы убит вместе с семьей при попадании в дом израильского снаряда. Во время израильских бомбардировок погибла и первая женщина - член политбюро ХАМАС.

Израильские военные также нанесли удар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан, по их данным, в результате этой атаки было уничтожены несколько боевиков.

По данным Минздрава сектора Газа, число палестинцев, погибших в результате израильских атак, превысило 3,7 тыс., более 12 тыс. пострадали.

Реакция на удар по больнице в Газе

Палестинская сторона возложила ответственность за удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа на израильские ВВС, в Тель-Авиве заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад".

Госдума РФ на пленарном заседании приняла обращения к ООН и парламентам стран мира с призывом принять все возможные меры для остановки боевых действий. Депутаты указали, что атака на больницу стала свидетельством масштаба разворачивающейся трагедии.

Комитет по разведке Сената Конгресса США заявил, что, изучив разведданые, пришел к выводу о том, что удар был совершен боевиками, а не армией Израиля. Офицер ВВС США сообщил журналу Newsweek, что, по данным американской и израильской разведок, число жертв взрыва в больнице якобы значительно меньше, чем было заявлено палестинской стороной. По его словам, погибли "максимум несколько десятков", а не более 470 человек.

Помощь сектору Газа

Первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проедут через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом, 20 октября. К пункту прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чтобы проконтролировать процесс отправки.

Самолет Ил-76 МЧС России доставил груз гуманитарной помощи для палестинцев в аэропорт Эль-Ариш. 27 тонн грузов будут переданы представителям общества Красного Полумесяца Египта и доставлены в сектор Газа.

Поддержка Израиля

Израиль получил первую партию бронетехники из США.

Американская корпорация Boeing в ускоренном режиме поставит в Израиль до 1,8 тыс. комплектов для модификации неуправляемых авиабомб в высокоточные боеприпасы.

США перебрасывают еще один корабль - USS Mount Whitney - в восточную часть Средиземного моря. В регион уже прибыл авианосец USS Gerald R. Ford, его сопровождают пять кораблей. Также отправлены авианосец USS Dwight D. Eisenhower и три корабля сопровождения.

В Тель-Авив с визитом солидарности на следующий день после президента США Джо Байдена прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он приветствовал вчерашнее заявление о том, что Израиль не будет останавливать поступление помощи в Газу. Также в четверг в Тель-Авив прилетел министр обороны Германии Борис Писториус.

Подготовка наземной операции

Министр обороны Израиля Йоав Галант дал понять, что в ближайшее время может быть отдан приказ о начале наземной операции. Он обратился к израильским военным, дислоцированным на границе с занятыми палестинцами территориями, и заявил, что скоро они увидят Газу изнутри.

Между тем Байден сообщил, что Вашингтон обсуждает с Израилем альтернативы наземной операции в секторе Газа.

"Израиль пойдет до конца и уничтожит ХАМАС", - сказал посол еврейского государства в ЕС и НАТО в интервью журналу Der Spiegel. По его словам, на Израиль будет оказано давление, чтобы он отказался от идеи проведения наземной операции в Газе. "Именно поэтому нам нужна поддержка Европы, касательно которой не должно быть сомнений", - утверждает Регев.

Угроза эскалации

Поддержка Израиля другими странами может привести к тому, что в его конфликт с радикальным палестинским движением ХАМАС включатся новые игроки, заявил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что риск разрастания конфликта достаточно высок. При этом он подчеркнул, что Москва считает провокационными попытки свалить на Иран ответственность за происходящее.

Король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считают, что нынешний виток палестино-израильского конфликта может обернуться катастрофой для всего Ближнего Востока. Они выступили за немедленное прекращение военных действий, принятие мер по защите гражданского населения сектора Газа, снятие блокады и доставку в анклав гуманитарной помощи.

Ситуация с заложниками