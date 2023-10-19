Поставки военной помощи и призывы к миру. Палестино-израильский конфликт

AP Photo/ Mohammed Dahman
© AP Photo/ Mohammed Dahman

Израиль готовится вести войну до полного уничтожения ХАМАС. Посол еврейского государства в ЕС и НАТО Хаим Регев призвал Европу выступить единым фронтом в поддержку Израиля на этом пути. США передали израильским военным первую партию бронетехники. Тем временем Москва призывает к прекращению боевых действий.

Ожидается, что в пятницу в сектор Газа будет доставлена первая гуманитарная помощь. Россия также направила помощь жителям региона.

ТАСС собрал основное о палестино-израильском конфликте.

Боевые действия

  • Сигналы воздушной тревоги звучали на севере, юге и в центральной части Израиля.
  • ЦАХАЛ сообщил, что столкновения с "Хезболлах" у ливанской границы значительно обострились. Бойцы группировки ежедневно обстреливают приграничные районы противотанковыми ракетами и пытаются проникнуть на территорию еврейского государства.
  • Армия Израиля отчиталась о нанесении ударов по сотням объектов радикалов в секторе Газа за сутки, уничтожении группы боевиков ХАМАС и главы военного крыла группировки "Комитеты народного сопротивления".
  • Глава сил безопасности Газы убит вместе с семьей при попадании в дом израильского снаряда. Во время израильских бомбардировок погибла и первая женщина - член политбюро ХАМАС.
  • Израильские военные также нанесли удар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан, по их данным, в результате этой атаки было уничтожены несколько боевиков.
  • По данным Минздрава сектора Газа, число палестинцев, погибших в результате израильских атак, превысило 3,7 тыс., более 12 тыс. пострадали.

Реакция на удар по больнице в Газе

  • Палестинская сторона возложила ответственность за удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа на израильские ВВС, в Тель-Авиве заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад".
  • Госдума РФ на пленарном заседании приняла обращения к ООН и парламентам стран мира с призывом принять все возможные меры для остановки боевых действий. Депутаты указали, что атака на больницу стала свидетельством масштаба разворачивающейся трагедии.
  • Комитет по разведке Сената Конгресса США заявил, что, изучив разведданые, пришел к выводу о том, что удар был совершен боевиками, а не армией Израиля. Офицер ВВС США сообщил журналу Newsweek, что, по данным американской и израильской разведок, число жертв взрыва в больнице якобы значительно меньше, чем было заявлено палестинской стороной. По его словам, погибли "максимум несколько десятков", а не более 470 человек.

Помощь сектору Газа

  • Первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проедут через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом, 20 октября. К пункту прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чтобы проконтролировать процесс отправки.
  • Самолет Ил-76 МЧС России доставил груз гуманитарной помощи для палестинцев в аэропорт Эль-Ариш. 27 тонн грузов будут переданы представителям общества Красного Полумесяца Египта и доставлены в сектор Газа.

Поддержка Израиля

  • Израиль получил первую партию бронетехники из США.
  • Американская корпорация Boeing в ускоренном режиме поставит в Израиль до 1,8 тыс. комплектов для модификации неуправляемых авиабомб в высокоточные боеприпасы.
  • США перебрасывают еще один корабль - USS Mount Whitney - в восточную часть Средиземного моря. В регион уже прибыл авианосец USS Gerald R. Ford, его сопровождают пять кораблей. Также отправлены авианосец USS Dwight D. Eisenhower и три корабля сопровождения.
  • В Тель-Авив с визитом солидарности на следующий день после президента США Джо Байдена прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он приветствовал вчерашнее заявление о том, что Израиль не будет останавливать поступление помощи в Газу. Также в четверг в Тель-Авив прилетел министр обороны Германии Борис Писториус.

Подготовка наземной операции

  • Министр обороны Израиля Йоав Галант дал понять, что в ближайшее время может быть отдан приказ о начале наземной операции. Он обратился к израильским военным, дислоцированным на границе с занятыми палестинцами территориями, и заявил, что скоро они увидят Газу изнутри.
  • Между тем Байден сообщил, что Вашингтон обсуждает с Израилем альтернативы наземной операции в секторе Газа.
  • "Израиль пойдет до конца и уничтожит ХАМАС", - сказал посол еврейского государства в ЕС и НАТО в интервью журналу Der Spiegel. По его словам, на Израиль будет оказано давление, чтобы он отказался от идеи проведения наземной операции в Газе. "Именно поэтому нам нужна поддержка Европы, касательно которой не должно быть сомнений", - утверждает Регев.

Угроза эскалации

  • Поддержка Израиля другими странами может привести к тому, что в его конфликт с радикальным палестинским движением ХАМАС включатся новые игроки, заявил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что риск разрастания конфликта достаточно высок. При этом он подчеркнул, что Москва считает провокационными попытки свалить на Иран ответственность за происходящее.
  • Король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считают, что нынешний виток палестино-израильского конфликта может обернуться катастрофой для всего Ближнего Востока. Они выступили за немедленное прекращение военных действий, принятие мер по защите гражданского населения сектора Газа, снятие блокады и доставку в анклав гуманитарной помощи.

Ситуация с заложниками

  • Международный комитет Красного Креста сообщил, что поддерживает контакты с движением ХАМАС и обсуждает вопрос о судьбе заложников.
  • По данным израильских военных, подтвержденное число заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, составляет 203. Среди пленников находятся как минимум два россиянина.
  • Число граждан РФ, погибших при атаке на Израиль, возросло до 19, еще 7 числятся пропавшими без вести.
 
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