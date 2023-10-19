Bloomberg узнал, что Boeing ускорит поставку JDAM Израилю

Компания предоставит около 1,8 тыс. единиц такого оборудования в ускоренном режиме

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing в ускоренном режиме поставит в Израиль до 1,8 тыс. комплектов для модификации неуправляемых авиабомб в высокоточные боеприпасы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных сотрудников аппарата Конгресса США и американского чиновника.

По его информации, Пентагон предоставил помощь для переправки оборудования, но не задействовал в ней собственные военно-транспортные самолеты. Эта партия оборудования является частью поставок JDAM на общую сумму около $735 млн, согласованных в 2021 году.

Согласно условиям сделки, отправка комплектов должна была продолжаться в течение нескольких лет. Однако ее график был ускорен после недавней атаки боевиков ХАМАС на Израиль, указывает агентство.

Комплекты нужны для модификации бомб весом от 500 фунтов (227 кг). После установки оборудования они могут поражать цели на расстоянии до 24 км, при этом бомбы могут отклоняться от точки прицеливания на дистанцию от 5 до 30 метров, отмечает Bloomberg.

Как пишет агентство, на минувшей неделе компания Boeing также ускорила отправку в Израиль примерно 1 тыс. 250-фунтовых (около 113 кг) авиабомб малого диаметра, которые закупили ВВС Израиля в 2021 году.

Bloomberg также напоминает, что, согласно данным ВВС Израиля, за первые пять дней конфликта они сбросили на объекты ХАМАС около 6 тыс. бомб.

Как ранее утверждал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники, израильские войска планируют "сровнять с землей" город Газа и территории к северу от него в ходе операции с привлечением ВВС и использованием американских управляемых авиабомб.