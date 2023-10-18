Источник Херша считает, что Израиль превращает город Газа в Хиросиму

По словам собеседника американского журналиста, единственным отличием между ними станет отсутствие применения ядерного оружия

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Израиль намерен превратить город Газа в Хиросиму с той разницей, что при этом не будет применяться ядерное оружие. Об этом сообщил в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

"Позиция [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, по оценкам сотрудников разведки, заключается в намерении "уничтожить ХАМАС", - пишет Херш на основании беседы с источником, осведомленных о планах израильских сил. "Город Газа - в процессе превращения в Хиросиму без применения ядерного оружия", - заявил собеседник журналиста.

Он пояснил, что израильские силы могут задействовать при проведении наземной операции американские управляемые бомбы, которые могут проникать перед взрывом на глубину 30-50 м, что позволит уничтожать находящиеся под землей мощности по производству вооружений радикального движения ХАМАС.

Херш со ссылкой на чиновников также отмечает, что у Израиля нет плана "массированной наземной операции", израильские войска потребуются только для "выслеживания членов ХАМАС, которые решат сдаться". "Приказ, по словам чиновника, будет "стрелять на месте". Варианта сдачи [в плен] не будет", - добавил журналист. При этом судьба заложников пока остается неизвестной, уточнил он.

"План Нетаньяху, как сообщил мне чиновник, предусматривает убийство всех членов ХАМАС, которых они смогут найти <...>. Израильским солдатам будет поручено обходить квартал за кварталом разрушенного города в поисках оставшихся <...>, чтобы никто не смог сбежать", - пишет американский журналист.