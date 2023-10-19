Посол Израиля заявил, что страна "пойдет до конца" в вопросе уничтожения ХАМАС

По словам Хаима Регева, на Тель-Авив окажут давление, чтобы он отказался от проведения наземной операции в Газе

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Израиль в вопросе уничтожения палестинского движения ХАМАС пойдет до конца, Евросоюз должен поддержать страну в этом намерении, чтобы избежать распространения террористической угрозы на Европейском континенте. Об этом заявил посол еврейского государства в ЕС и НАТО Хаим Регев.

"Мы не остановимся. Израиль пойдет до конца и уничтожит ХАМАС", - сказал Регев в интервью журналу Der Spiegel. По его словам, этот шаг действительно приведет к "ряду печальных последствий". "Но если Европа не выступит единым фронтом в поддержку Израиля, то это заметят другие - и воспользуются этим, - считает дипломат. - Надеюсь, европейцы поймут это не только после того, как террористы придут и за ними".

По его оценкам, на Израиль окажут давление, чтобы он отказался от идеи проведения наземной операции в Газе. "Именно поэтому нам нужна поддержка Европы, касательно которой не должно быть сомнений", - утверждает Регев.