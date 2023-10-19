Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по сотням объектов ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля за последние сутки "атаковала сотни объектов" радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление опубликовала армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

"Эти объекты включают в себя пункты запуска противотанковых ракет, шахты террористических тоннелей, инфраструктуру разведки и дополнительные командные центры", - уточняется в сообщении. Помимо этого, были поражены десятки минометных установок.

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