19 октября, 04:43,
обновлено 19 октября, 05:00
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по сотням объектов ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля за последние сутки "атаковала сотни объектов" радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление опубликовала армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

"Эти объекты включают в себя пункты запуска противотанковых ракет, шахты террористических тоннелей, инфраструктуру разведки и дополнительные командные центры", - уточняется в сообщении. Помимо этого, были поражены десятки минометных установок.

Израиль поразил более 10 радикалов движения ХАМАС одним высокоточным ударом с воздуха - армия.

Израильские истребители нанесли удар по главе военного крыла радикальной группировки "Комитеты народного сопротивления" в Рафахе на юге Газы - армия. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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