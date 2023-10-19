19 октября, 13:45,
обновлено 19 октября, 13:56
Палестино-израильский конфликт

Самолет ВВС Израиля нанес удар по лагерю беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана

По данным армейской пресс-службы, несколько боевиков ликвидированы

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан, несколько боевиков ликвидированы. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном в ее Telegram-канале.

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"Самолет, принадлежащий Армии обороны Израиля, нанес удар по отряду вооруженных террористов, которые угрожали безопасности военнослужащих, проводивших наземную операцию в лагере Нур-Шамс. В результате атаки несколько террористов были убиты", - указывается в тексте. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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