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Палестино-израильский конфликт

Глава Минобороны ФРГ прибыл с визитом в Израиль

Борис Писториус планирует встретиться со своим израильским коллегой Йоавом Галантом

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус вместе с делегацией прибыл с визитом в Израиль, передает телеканал ZDF.

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По его информации, в Тель-Авиве глава оборонного ведомства ФРГ планирует встретиться со своим израильским коллегой Йоавом Галантом. Ожидается, что стороны обсудят запрошенную Израилем поставку оборудования для ВС, включая медицинскую технику. Поездка Писториуса в Израиль, как указывает телеканал, "призвана послать сигнал солидарности".

Ранее в четверг телеканал Al Hadath сообщил, что Писториус посетил Бейрут. В немецком истеблишменте подчеркивали, что его поездка не носит дипломатический характер. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтИзраильПисториус, Борис
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