ЦАХАЛ заявил об обострении столкновений "Хезболлах" с армией Израиля

По словам пресс-секретаря в резерве Джонатана Конрикуса, "то, что сейчас делает "Хезболлах" - втягивает Ливан в конфликт"

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Столкновения вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" с Армией обороны Израиля "значительно обострились" в последние несколько дней, заявил телекомпании CNN пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.

По его словам, "Хезболлах" запустила "многочисленные противотанковые ракеты в сторону Израиля" с территории Ливана, "целясь как в военные, так и гражданские объекты и нанося ущерб и тем, и другим". Конрикус добавил, что бойцы движения предпринимали попытки проникнуть на территорию еврейского государства, однако их остановили израильские военные.

"То, что сейчас делает "Хезболлах" - втягивает Ливан в конфликт, в котором ему нечего делать и от которого он точно не выиграет", - приводит слова Конрикуса CNN.