СМИ сообщили о гибели главы сил безопасности Газы и его семьи

По данным агентства Maan, в дом генерала Джихада Абд Мухейсина попал израильский снаряд

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Командующий силами национальной безопасности в секторе Газа, который находится под административным управлением движения ХАМАС, генерал Джихад Абд Мухейсин был убит во время израильской бомбардировки квартала Аш-Шейх Радван. Об этом сообщило палестинское агентство Maan.

По его данным, "генерал Мухейсин и несколько членов его семьи погибли в результате прямого попадания израильского снаряда в дом, где в то время находился глава сил безопасности Газы".

В связи с гибелью генерала ХАМАС выступило с заявлением, указав в нем, что "преднамеренные убийства лидеров не помешают силам безопасности и дальше действовать профессионально, а движению продолжать сопротивление [израильской] агрессии".

Агентство также указывает, что некоторое время назад в результате израильской атаки одного из районов города Нусейрат, расположенного в южной части палестинского сектора, был убит глава управления контрольно-пропускными пунктами Газы генерал Фуад Абу Ибтихан. При бомбардировке погибли и несколько членов его семьи.