Американский офицер заявил о "десятках" жертв взрыва в больнице в Газе

Военный утверждает, что Израиль не наносил удары по больнице

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Офицер ВВС США заявил, что, по мнению американской разведки, из-за взрыва в больнице Аль-Ахли погибли максимум несколько десятков человек.

"Мы не знаем, сколько людей погибло, равно как и Израиль", - приводит журнал Newsweek слова офицера ВВС США, работающего над этим вопросом. "Но наша и израильская разведка предполагают максимум несколько десятков [погибших]. Я не говорю, что это не трагедия. <...> Это просто еще один случай преувеличения и откровенной лжи со стороны ХАМАС. Ответственность несут палестинцы, а не Израиль", - заявил он.

"Насколько нам известно, Израиль не наносил удары по больнице", - сообщил изданию старший офицер военной разведки США.

По палестинским данным, 471 человек погиб, 342 получили ранения в результате удара.