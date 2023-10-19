Израиль получил первую партию бронетехники из США

Пресс-служба Минобороны Израиля рассказала, что машины передаются взамен поврежденных во время военных действий

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Пресс-служба Минобороны Израиля сообщила, что военные встретили прибывший из США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для армии еврейского государства взамен поврежденной в ходе боев.

"Министерство обороны Израиля недавно получило из США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для использования Армией обороны Израиля [ЦАХАЛ]. Машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных во время военных действий", - говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что "эти поставки соответствуют конкретным потребностям ЦАХАЛа и охватывают широкий спектр специализированных транспортных средств, в том числе бронированные машины скорой помощи, боевые бронированные машины, тактические грузовики и инженерное оборудование".

"Министерство обороны Израиля уже доставило для ЦАХАЛа сотни машин, еще несколько сотен в настоящее время направляются в Израиль", - добавили в пресс-службе.