20 октября, 06:42

Human Rights Watch обвинила Запад в лицемерии из-за отсутствия критики Израиля

По словам заместителя руководителя программ организации Тома Портеуса, западные страны не стеснялись критиковать Россию, но их реакция в отношении Израиля была сдержанной

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила западные страны в лицемерии и двойных стандартах на фоне отсутствия критики действий Израиля в секторе Газа. Об этом свидетельствует заявление заместителя руководителя программ HRW Тома Портеуса, опубликованного на сайте организации.

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Портеус обратил внимание на то, что США и европейские страны обрушились с критикой на Россию в связи с ситуацией на Украине. Однако в отношении действий еврейского государства в секторе Газа аналогичных заявлений не последовало. "Реакция Вашингтона и - за некоторыми исключениями - европейских столиц на действия Израиля в секторе Газа с 7 октября была сдержанной", - пишет правозащитник касательно ущерба, нанесенного гражданскому населению Газы в результате израильской блокады и бомбардировки палестинского анклава. По его мнению, "лицемерие и двойные стандарты западных государств вопиющие и очевидные". 

Теги:
УкраинаСШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильВоенная операция на Украине
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