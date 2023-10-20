Human Rights Watch обвинила Запад в лицемерии из-за отсутствия критики Израиля

По словам заместителя руководителя программ организации Тома Портеуса, западные страны не стеснялись критиковать Россию, но их реакция в отношении Израиля была сдержанной

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила западные страны в лицемерии и двойных стандартах на фоне отсутствия критики действий Израиля в секторе Газа. Об этом свидетельствует заявление заместителя руководителя программ HRW Тома Портеуса, опубликованного на сайте организации.

Портеус обратил внимание на то, что США и европейские страны обрушились с критикой на Россию в связи с ситуацией на Украине. Однако в отношении действий еврейского государства в секторе Газа аналогичных заявлений не последовало. "Реакция Вашингтона и - за некоторыми исключениями - европейских столиц на действия Израиля в секторе Газа с 7 октября была сдержанной", - пишет правозащитник касательно ущерба, нанесенного гражданскому населению Газы в результате израильской блокады и бомбардировки палестинского анклава. По его мнению, "лицемерие и двойные стандарты западных государств вопиющие и очевидные".