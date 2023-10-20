20 октября, 06:27,
обновлено 20 октября, 06:57
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Израиля вместе с послами 22 стран призвал допустить МККК к заложникам в Газе

Как отмечается в заявлении, медики смогут проверить их состояние и условия содержания

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу с послами 22 стран, в том числе РФ, и в совместном с ними заявлении призвал допустить к заложникам в Газе сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщил израильский МИД на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

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"Мы требуем, чтобы международные организации, включая МККК, были допущены к [удерживаемым в Газе] заложникам, чтобы медики могли проверить их состояние и условия их содержания", - говорится в заявлении.

На встрече с Коэном присутствовали послы из России, Австрии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Сербии, Франции и других стран, граждане которых удерживаются в Газе сторонниками палестинского радикального движения ХАМАС.

Как сообщил 19 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203, и оно не окончательное. Член руководства ХАМАС за рубежом Хишам Касем заявил, что для движения это возможность добиться освобождения палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

В тот же день посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сказал корреспонденту ТАСС, что движение ХАМАС пока не давало сигналов о том, что может отпустить заложников. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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