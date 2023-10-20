Bloomberg: Израиль изменяет планы по наземной операции под давлением США

Она может начаться позже намеченной даты и продлиться дольше, сообщает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Израиль вносит изменения в свои планы по проведению наземной операции под давлением США, она может продлиться дольше. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, роль и влияние США в этом конфликте "глубже и сильнее, чем были ранее". Как отмечают источники, наземная операция может начаться позже запланированной даты и занять более продолжительный срок. Корректировки связаны в том числе с желанием "ограничить число потенциальных жертв" среди мирного населения сектора Газа.

Американские власти также "более обеспокоены тем, что израильское вторжение может привести к конфликту на два фронта и привлечь Иран", что еще больше втянет в него США, указывает Bloomberg.

Ранее израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны, заявил, что армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа, как только военные будут готовы.

Как указывал американский журналист Сеймур Херш, Израиль намерен превратить город Газа в Хиросиму с той разницей, что при этом не будет применяться ядерное оружие. Он пояснил, что израильские силы могут задействовать при проведении наземной операции американские управляемые бомбы, которые могут проникать перед взрывом на глубину 30-50 м, что позволит уничтожать находящиеся под землей мощности по производству вооружений радикального движения ХАМАС.