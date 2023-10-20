20 октября, 13:16,
обновлено 20 октября, 13:36
Палестино-израильский конфликт

Египет отказался от ответственности за препятствия выезду из Газы через "Рафах"

Официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд обвинил западные СМИ в нападках на страну "в условиях нынешнего кризиса"

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" открыт с египетский стороны, и Каир не несет ответственность за препятствия выезду через него иностранных граждан из сектора Газа. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Египта Ахмеда Абу Зейда, опубликованном на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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"КПП "Рафах" открыт, и Египет не несет ответственности за препятствия выезду [через него] граждан третьих стран", - заявил Абу Зейд, обвинив западные СМИ в "нападках на Египет в условиях нынешнего кризиса". 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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