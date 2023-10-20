Нетаньяху заявил, что Израиль нанесет мощный удар по своим врагам

По данным издания The Times of Israel, за минувшие дни высокопоставленные израильские чиновники нанесли серию визитов солдатам Армии обороны страны, дислоцированным вблизи сектора Газа, предупредив их о неизбежности крупномасштабной наземной операции

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил линию фронта, встретившись с военнослужащими элитной пехотной бригады Голани, дислоцированными возле границы с сектором Газа. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

"Мы приложим все силы, чтобы победить. Весь Израиль поддерживает вас, и мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы", - сказал Нетаньяху, общаясь с группой военнослужащих.

Как отмечает издание, за минувшие дни высокопоставленные израильские чиновники нанесли серию визитов солдатам Армии обороны Израиля, дислоцированным вблизи сектора Газа, предупредив их о неизбежности крупномасштабной наземной операции с целью искоренить террористическую группировку ХАМАС и предсказывая, что боевые действия будут трудными и долгими, но в конечном итоге победоносными.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт заявил, что Армия обороны Израиля еще не приняла окончательного решения о проведении наземной военной операции в секторе Газа. Представитель ЦАХАЛ при этом подчеркнул, что Израиль способен выдержать войну на два фронта.