20 октября, 03:31
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что Израиль нанесет мощный удар по своим врагам

По данным издания The Times of Israel, за минувшие дни высокопоставленные израильские чиновники нанесли серию визитов солдатам Армии обороны страны, дислоцированным вблизи сектора Газа, предупредив их о неизбежности крупномасштабной наземной операции

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил линию фронта, встретившись с военнослужащими элитной пехотной бригады Голани, дислоцированными возле границы с сектором Газа. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Читайте также
Поставки военной помощи и призывы к миру. Палестино-израильский конфликт

"Мы приложим все силы, чтобы победить. Весь Израиль поддерживает вас, и мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы", - сказал Нетаньяху, общаясь с группой военнослужащих.

Как отмечает издание, за минувшие дни высокопоставленные израильские чиновники нанесли серию визитов солдатам Армии обороны Израиля, дислоцированным вблизи сектора Газа, предупредив их о неизбежности крупномасштабной наземной операции с целью искоренить террористическую группировку ХАМАС и предсказывая, что боевые действия будут трудными и долгими, но в конечном итоге победоносными.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт заявил, что Армия обороны Израиля еще не приняла окончательного решения о проведении наземной военной операции в секторе Газа. Представитель ЦАХАЛ при этом подчеркнул, что Израиль способен выдержать войну на два фронта. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация