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Палестино-израильский конфликт

ХАМАС считает, что палестинцам представился исторический шанс добиться победы

Глава представительства движения за рубежом Халед Машаль раскритиковал реакцию США на гибель мирных палестинцев в секторе Газа

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Глава представительства движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль считает, что палестинцам сейчас представился исторический шанс добиться победы над Израилем.

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"Я обращаюсь к [палестинскому движению] ФАТХ и [палестинским] службам безопасности на Западном берегу [реки Иордан]. Ребята, это исторический момент. Давайте вместе победим и вместе разгромим врага", - заявил Машаль в комментарии телеканалу Al Arabiya. По его словам, палестинцам "нечего терять".

Он также раскритиковал реакцию США на гибель мирных палестинцев в секторе Газа, назвав американскую администрацию "аморальной и бесчеловечной". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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