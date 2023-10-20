20 октября, 04:52,
обновлено 20 октября, 05:16
Палестино-израильский конфликт

Минобороны и армия Израиля объявили эвакуацию города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном

По данным армейской пресс-службы, людей отправят в субсидируемые государством гостевые дома

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на севере страны близ границы с Ливаном. Соответствующее совместное заявление двух ведомств распространила армейская пресс-служба.

Читайте также
Поставки военной помощи и призывы к миру. Палестино-израильский конфликт

"Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют об эвакуации жителей северного города Кирьят-Шмона в субсидируемые государством гостевые дома", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что "план [эвакуации] одобрил министр обороны Йоав Галант".

"Некоторое время назад Северное командование [ЦАХАЛ] проинформировало о своем решении мэра города [Кирьят-Шмона]. План будет осуществляться местными властями, министерством туризма и министерством обороны", - указали в армейской пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация