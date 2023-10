Шило в мешке: узнаем ли мы правду о трагедии в Газе?

Президент США Джо Байден © Jonathan Ernst/ Pool via AP

Америке выгодно вести войну чужими руками. Президент США Джо Байден подчеркнул это в телеобращении к стране по итогам своей поездки на Ближний Восток. Смысл выступления заключался в попытке объяснить Конгрессу и народу США, почему им имеет смысл брать на себя "беспрецедентные обязательства" по поддержке Израиля и Украины.

"Знаю, что эти конфликты могут казаться далекими, и естественно спросить: а Америке-то какое дело? — заметил глава Белого дома, сидя перед телекамерой в своем рабочем Овальном кабинете. — Так позвольте мне поделиться с вами [мыслями о том], почему забота об успехе Израиля и Украины жизненно важна для национальной безопасности Америки".

"Умная инвестиция"

Глава вашингтонской администрации объявил, что уже завтра, 21 октября, направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос о выделении финансирования на нужды Америки в сфере национальной безопасности и поддержку ключевых (critical) партнеров, включая Израиль и Украину". Конкретных цифр он не называл, но ранее пресса сообщала, что речь идет о пакете на общую сумму "под $100 млрд, с львиной долей для Украины, меньшей для Израиля, а также средствами на оружие для Тайваня и безопасность южной границы" США (цитирую по профильному изданию Defense News).

Байден назвал все это "умной инвестицией, которая станет приносить дивиденды для американской безопасности на несколько поколений вперед, поможет не подвергать опасности американские войска и укреплять мир и процветание для наших детей и внуков".

Рекламный посыл понятен, но наблюдатели все же сомневаются, что американские законодатели беспрекословно одобрят выделение новых астрономических сумм на заморские войны. Нижняя палата Конгресса США находится под контролем республиканской оппозиции, прежнего спикера палаты недавно сместили как раз за чрезмерную, по мнению критиков, сговорчивость с Белым домом. Да и состояние американской экономики вызывает у специалистов и рядовых избирателей все большую тревогу в условиях, когда бюджет на новый финансовый год, начавшийся 1 октября, до сих пор не принят; срок временного финансирования деятельности правительства истекает в середине ноября, а Конгресс погряз в политических распрях вокруг избрания нового спикера.

Ради собственной выгоды

Впрочем, вернемся к речи Байдена и прежде всего — к важнейшей для нас украинской теме. "С самого начала я говорил, что не стану посылать американские войска сражаться на Украине, — напомнил президент США. — Все, о чем просит нас Украина, — это помощь оружием, боеприпасами, ресурсами (capacity)".

"Давайте я кое-что поясню, — продолжал глава Белого дома. — Мы посылаем Украине снаряжение из наших запасов. И деньги, выделяемые Конгрессом, мы тратим на пополнение своих складов, своих собственных запасов новым снаряжением. Которое защищает Америку и сделано в Америке. Это ракеты "Патриот" для зенитных батарей, изготовленные в Аризоне. Это артиллерийские снаряды из 12 штатов по всей стране, из Пенсильвании, Огайо, Техаса. И многое другое".

Что ж, яснее, пожалуй, в самом деле не скажешь. У нас это с самого начала именно так и понималось: как готовность США ради собственной выгоды воевать на Украине против России "до последнего украинца". В другом пассаже Байден "для ясности" трижды подряд повторил, что Вашингтон "не стремится" к тому, "чтобы американские войска сражались в России или сражались против России". Хотя относительно Ближнего Востока он таких же заверений не давал.

Без обиняков

Конечно, голый расчет в выступлении президента США маскировался цветастой риторикой о защите демократии, ценностей и идеалов. Начал Байден со своего любимого тезиса о том, что мир переживает "поворотный момент" (inflection point) в истории", когда "принимаемые нами сейчас решения определят будущее на десятилетия вперед". Продолжил стандартными рассуждениями об "американском лидерстве". И закончил не менее банальной для подобных речей заокеанских политиков мыслью о том, что "Америка — до сих пор, до сих пор маяк для всего мира".

С патетикой, пожалуй, был даже перебор. "Этим вечером по всему миру есть мирные люди, которые благодаря нам испытывают надежду, — сказал американский лидер. — Которые благодаря нам верят в лучшую жизнь. Которые отчаянно хотят, чтобы мы о них не забывали. Которые нас ждут". Словно и нет в Донбассе и других далеких от США местах детей и взрослых, гибнущих от американских пуль и снарядов. И словно не идут по всему миру, в том числе и у стен Конгресса в Вашингтоне, антивоенные акции протеста.

Переборщил, на мой взгляд, Байден и с похвальбой, в том числе даже личной. Он, например, подчеркнул, что, "как ему говорят", он первый президент США, нанесший визит в Израиль "во время войны", а в ходе февральской поездки в Киев стал "первым американцем, посетившим зону боевых действий, не контролируемую военными США, со времен Авраама Линкольна". Конечно, во второй цитате тоже подразумевалось — среди американских лидеров, но Байден, согласно стенограмме, слово "президент" не произносил, а сказал просто American.

Наконец, он целых три раза в небольшой речи упомянул об американской "исключительности". Утверждал, будто "американское лидерство — это то, что скрепляет весь мир", называл США "страной, без которой невозможно обойтись" (We are the essential nation). В концовке повторил то же самое уже с другим эпитетом (indispensable) и ссылкой на "своего друга Мадлен Олбрайт". Я невольно вспомнил, как однажды спросил Олбрайт, на тот момент госсекретаря США (с 1997-го по 2001-й), об этом откровенно нескромном самоопределении, а она отвертелась, сказав, что, мол, "это другие нас так называют, а не мы сами". Но вот Байден заявил то же самое уже без всяких обиняков.

Палестинская трагедия

Мрачным фоном для визита президента США на Ближний Восток и его нынешнего телеобращения стала трагедия в палестинской больнице Аль-Ахли (название переводится как Арабская народная больница) в Газе. 17 октября она была разрушена мощным взрывом, в результате которого, по данным местных властей, 471 человек погиб и 342 получили ранения. Палестинская сторона возложила ответственность на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва стал неудачный запуск ракеты палестинской группировкой "Исламский джихад".

Происшедшее всколыхнуло без преувеличения весь мир и, в частности, привело к отмене четырехстороннего саммита в Аммане, где король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и палестинский лидер Махмуд Аббас ранее планировали встретиться с Байденом. На палестинских территориях, а также в Сирии, Египте, Иране, Ираке и Ливане был объявлен траур. С осуждением удара по больнице выступили генеральный секретарь ООН и такие профильные международные организации, как ВОЗ и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН). Повсюду, в том числе и на Западе, прозвучали заявления о том, что виновные в чудовищном злодеянии не должны остаться безнаказанными.

Но для этого необходимо прежде определить, кто эти самые виновные. А это не так легко, поскольку обе стороны пытаются переложить ответственность друг на друга. Россия устами своего постпреда при ООН Василия Небензи уже потребовала объективного расследования и напомнила, что с самого начала эскалации добивалась от Совета Безопасности безотлагательных действий. По убеждению дипломата, предложенный Россией проект резолюции с призывом к гуманитарному прекращению огня не был принят только потому, что исходил от Москвы. А ценой промедления стало множество человеческих жизней.

Резолюция Байдена

В выступлении Байдена меня лично едва ли не больше всего интересовало, что он скажет именно о драме Аль-Ахли. Он упомянул о ней вскользь, выразив соболезнования палестинцам, но при этом однозначно встав на сторону Израиля: "Как и многие другие, я горюю (heartbroken) по поводу трагической гибели палестинцев, в том числе при взрыве в больнице в Газе, который не был произведен (was not done by) израильтянами". Вот вам и резолюция.

Правда, попутно американский лидер сделал еще несколько реверансов в сторону палестинцев, высказавшись за урегулирование конфликта с Израилем на базе "решения о двух государствах" и подчеркнув, что "Израиль и палестинцы равно заслуживают [права] жить в условиях безопасности, достоинства и мира". По его словам, он говорил обо всем этом с президентом Махмудом Аббасом, хотя израильское радио позже сообщило, что палестинский руководитель от разговора с Байденом, запрошенного американской стороной 18 октября, уклонился.

How to prove a negative

В заочном споре об Аль-Ахли, на мой непросвещенный взгляд, доводы палестинцев звучат гораздо более убедительно. Трагедия произошла с их людьми на их территории; израильтяне до начала налетов на Газу сами требовали эвакуировать всех из больниц; ракет требуемой мощности у ХАМАС вроде бы просто нет.

Но все же окончательные выводы, конечно, прерогатива специалистов. Меня же как журналиста все это просто вновь возвращает к проблеме, о которой я много раз писал: можно ли в принципе решить вопрос о вине и невиновности в политическом споре, где у каждой стороны своя правда? За океаном этот вопрос ставится, как правило, от противного: How to prove a negative, то есть как доказать, что чего-то не было, что ты чего-то не делал, как говорится, "что ты не верблюд". И задача эта считается практически неразрешимой.

А она ведь чрезвычайно важна: вспомните только, какая уйма всякой напраслины возводилась в последние годы на Россию. Вот, к примеру, мой давний знакомый, нью-йоркский аналитик Джон Кавулик считает, что нынешняя ситуация напоминает прошлогоднюю историю, когда украинская ракета упала в Польше, а Киев сразу попытался перевести стрелки на Россию. Тогда, правда, ему не поверили даже его западные покровители.

И в Газе сейчас, как мне кажется, условия для непредвзятого расследования налицо. Ставки — выше некуда, без преувеличения весь мир хочет знать правду. Непосредственные антагонисты непримиримы, но ни Россия и Китай, ни США и Запад под прямым подозрением не стоят.

Так нельзя ли заключить локальное перемирие в глобальной информационной войне и реально разобраться в происшедшем так, чтобы с итогами все согласились? Если не из уважения к жертвам нынешней трагедии, то хотя бы в качестве прецедента и назидания на будущее?

Призывал ли Байден "подавить" Путина

В своем выступлении президент США, по сути, демонизировал своего российского коллегу Владимира Путина, риторически ставил его на одну доску с ХАМАС, приписывал ему агрессивные намерения в отношении соседних стран. А недавно Байден заявлял и о том, что Путина надо "подавить". И я хочу уточнить, что в моем понимании это не обязательно то, что имелось в виду.

Байден тогда употребил глагольную конструкцию put down, стандартную для разговорной английской речи. Она чрезвычайно многозначна и, как правило, совершенно нейтральна, хотя и не применительна к человеку. В данном контексте я бы ее перевел как "поставить на место", поскольку это отражает и буквальное значение данного оборота, и переносное — с привкусом "осадить".

Но все же это не "подавить", как у нас поняли и перевели. Прямой английский аналог нашего перевода — to repress, а в данном случае никакой "репрессивности" в оригинале нет. Вообще, это, по-моему, больше похоже не на заготовку — вот тогда как раз был бы конкретный термин, а не типичный для Байдена словесный ляп в потоке сознания.

Добавлю, что это не оправдание, а пояснение, причем сугубо субъективное. Необходимости "фильтровать базар", особенно на высшем политическом уровне, конечно, в любом случае никто не отменял, а Байден всегда отличался способностью, как это называется по-английски, "засовывать себе ногу в рот" (put his foot in his mouth). С возрастом же "самоходного Джо", как его порой язвительно называют в США, все хуже слушаются и язык, и ноги.

"С волками жить…"

Со своей стороны Путин тоже не дает спуску оппонентам, но в отличие от них не переходит на личности. И Байдену он ответил опосредованно: мол, Россию подавить невозможно, политическим элитам США хорошо бы научиться уважать других и вообще следовать русской поговорке "Век живи — век учись".

А по поводу диверсий на "Северных потоках" Путин недавно сказал, что шила в мешке не утаишь и все тайное рано или поздно станет явным. Мне как журналисту очень хочется в это верить. И не мне одному. Вот буквально на днях большая группа западных правдоискателей, правозащитников и интеллектуалов выступила с публичным заявлением против "цензурно-промышленного комплекса" (Censorship-Industrial Complex), ограничивающего право на правду по всему миру. Среди подписантов этой "Вестминстерской декларации" — такие известные люди, как Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден, Оливер Стоун и Джеффри Сакс, Найал Фергюсон и Славой Жижек (неплохая компания, по-моему).

Но все же полной уверенности в том, что наша народная мудрость насчет шила и мешка восторжествует во всем мире, у меня нет. Сам я, как ни бился, реального способа "доказывать небывшее", то есть опровергать напраслину, так и не сыскал. И пришел в итоге к завету ловчего из басни Крылова: "С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой". Про это у нас тоже есть поговорка: "С волками жить — по волчьи выть".