Генпрокурор Польши подтвердил, что 15 ноября в стране упала ракета с Украины

Збигнев Зёбро сожалеет, что с украинской стороной по этому делу "сотрудничества не было уже много месяцев"

ТАСС, 28 сентября. Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро подтвердил, что на территории республики 15 ноября прошлого года упала украинская ракета. Об этом он заявил в городе Люблин, отвечая на вопросы журналистов.

"Расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к выдаче заключения, в котором категорически указано, что эта ракета была украинской, еще советского или российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретному военному формированию, то это была украинская ракета", - сказал Зёбро, ссылаясь на заключение экспертов.

Министр выразил сожаление, что с украинской стороной по этому делу "сотрудничества не было уже много месяцев". "Я думаю, что это решение [не сотрудничать с польской стороной по делу о падении ракеты], скорее всего, было принято на высоком политическом уровне украинского государства", - отметил он.

15 ноября прошлого года в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета системы С-300, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, боеприпас принадлежал украинским силам ПВО. В Киеве эту версию отрицают. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепартаменте США заявили, что американская администрация полностью уверена в точности выводов польских властей.