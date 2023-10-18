Байден сравнил ХАМАС с ИГ. О чем говорил президент США с премьер-министром Израиля

Соединенные Штаты не считают Израиль ответственным за удар по больнице в Газе, в результате которого погибли сотни людей. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве.

Американский лидер также заверил Израиль в продолжении поддержки и сравнил палестинское движение ХАМАС с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

ТАСС собрал основные заявления Байдена и Нетаньяху.

О произошедшем в Газе

Нетаньяху во вступительной речи не упомянул удар по больнице. Байден же заявил, что глубоко возмущен произошедшим, но не возлагает ответственность на Израиль: "На основании того, что я видел, кажется, что это было сделано другой стороной, а не вами".

О поддержке Израиля

Американский лидер заявил, что прибыл в Тель-Авив "по простой причине": "Чтобы народ Израиля, чтобы весь мир видел, что США поддерживают Израиль". По его словам, визит госсекретаря Энтони Блинкена в нынешних условиях был недостаточной демонстрацией солидарности.

Соединенные Штаты, заверил Байден, обеспечат Израиль всем необходимым для самозащиты: "Поскольку Израиль вынужден продолжать отвечать на атаки, мне кажется, нужно продолжать убеждаться в том, что у вас есть все необходимое, чтобы защитить себя. И мы сделаем, чтобы так и было".

Нетаньяху поблагодарил президента США за поддержку, в том числе отправку в регион двух авианосных групп. По его словам, сотрудничество двух стран достигло "поистине беспрецедентного уровня за всю историю".

О сравнении ХАМАС с ИГ

Байден сравнил ХАМАС с "Исламским государством": "Они совершали зло и зверства, после которых ИГ кажется несколько более разумным".

По оценке американского президента, ХАМАС "не представляет весь палестинский народ" и не принесло палестинцам ничего, кроме страданий. Он также напомнил, что жертвами нападения на Израиль стали более 1,3 тыс. человек, в том числе 31 американец.

Нетаньяху сравнил действия палестинского движения с преступлениями нацистов и призвал объединиться против ХАМАС: "Точно так же, как цивилизованный мир объединился, чтобы победить нацистов, и объединился, чтобы победить ИГ, цивилизованный мир должен объединиться, чтобы одолеть ХАМАС".

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