Осеннее обострение в политике США: как трамписты все-таки захватили Конгресс

Все смешалось в доме дяди Сэма. Традиционные межпартийные распри вокруг федерального бюджета США, повторяющиеся на вашингтонской политической кухне каждую осень с наступлением нового финансового года (1 октября), в этот раз переросли в острый кризис, в результате которого впервые в истории страны был низложен спикер нижней палаты Конгресса. Номинально этот пост — третий по значению в государственной иерархии США после президентского и вице-президентского. Реальное его значение обусловлено многими факторами, но прежде всего — так называемой властью кошелька (power of the purse), то есть правом законодателей выделять (или не выделять) финансы на все государственные нужды.

Работа Конгресса оказалась временно парализованной в самый ответственный момент: когда идет обратный отсчет времени до крайнего срока принятия бюджета, без которого всему правительству США будет грозить приостановка — так называемый шатдаун (shutdown по-английски означает отключение системы — хоть компьютерной, хоть политической, хоть любой другой). Собственно, с 1 октября заокеанский госаппарат и так уже функционирует on borrowed time ("взяв время взаймы") — на основании резолюции о временном продолжении финансирования, которая была принята на 45 дней, до 17 ноября. Предполагалось, что за этот срок все спорные вопросы по бюджету, включая перспективы дальнейшей поддержки киевского режима, должны быть улажены.

Теперь же получается полный пердимонокль, по-английски часто описываемый как chaos in the House ("хаос в доме", а в данном случае — в Палате представителей). Вот характерные заголовки: "Хаос в Палате оставляет ключевые вопросы без ответа" (портал Yahoo/Finance), "Судьба республиканского руководства в Палате ввергает Конгресс в хаос" (Общественное радио США — NPR), "Хаос в Палате может стать основным сценарием на обозримое будущее" (газета The San Francisco Chronicle). Прямо по крылатой фразе незабвенного Виктора Степановича Черномырдина: "Никогда такого не было — и вот опять!"

Оппортунизм и соглашательство

Схватка, приведшая к столь тревожному для Америки результату, была на самом деле не только и не столько межпартийной, сколько межфракционной. Зачинщиком смещения спикера стал его давний идеологический оппонент, но при этом однопартиец — консервативный конгрессмен Мэтт Гетц. Он со своими единомышленниками, твердыми сторонниками прежнего президента страны республиканца Дональда Трампа, еще в январе противился избранию Кевина Маккарти спикером, подозревая того, по его словам, в политической мягкотелости и склонности к компромиссам с "партией власти" действующего президента-демократа Джо Байдена.

Теперь при принятии временной бюджетной резолюции у правых республиканцев вновь проснулись такие же подозрения, в том числе и по поводу финансирования для Украины. Средства на эти цели были из документа полностью исключены, но Гетц полагал — и говорил об этом с трибуны Палаты, — что Маккарти мог закулисно заключить с Белым домом некую "тайную побочную сделку", чтобы чуть позже отдельным решением все-таки бросить Киеву финансовый спасательный круг.

Поскольку одно из условий январского компромисса позволяло любому конгрессмену даже в одиночку инициировать голосование о доверии спикеру, вожак трампистов ровно это и сделал. В итоге его поддержали лишь "семеро смелых" республиканцев, но этого хватило, так как демократическая фракция Палаты, приветствующая междоусобицы в стане политического противника, голосовала за "освобождение кресла" Маккарти в полном составе.

И вот парадокс: Трампа сейчас преследуют по суду и пытаются отстранить от участия в предстоящих выборах на том основании, что его сторонники пытались 6 января 2021 года штурмовать здание Капитолия снаружи. Но теперь получается, что конгрессмены-трамписты, по сути, захватили Конгресс изнутри — и демократы им в этом помогли! Чистый оппортунизм и соглашательство, сказал бы классик революционной теории и практики Владимир Ульянов-Ленин.

"Плохо придется всей стране"

Кстати, по давней традиции в американской политической символике за демократами закреплен синий цвет, а за республиканцами — красный. Поэтому "мятеж" Гетца и иже с ним некоторые наблюдатели уже называют "красным октябрем". А поскольку, по опросам, в республиканских партийных массах сторонники Трампа составляют явное большинство, их вполне можно считать "большевиками".

Сродни и радикализм "красных": настрой для свержения "своего" спикера им требовался, видимо, и впрямь революционный. Соответственно пресса пытается выяснить, кто их надоумил. Трамп на прямой вопрос, "поощрял" ли (encouraged) он действия заговорщиков, ответил отрицательно. Зато The New York Times обращает внимание, что на следующее утро после отставки спикера двое из семерых "мятежников" — Гетц и Нэнси Мейс — направились в гости к идеологическому лидеру правых республиканцев Стивену Бэннону и тот в своем подкасте War Room ("Командный пункт") призвал аудиторию морально и финансово их поддерживать. Бэннон в свое время был главным политстратегом Трампа и для многих его сторонников остается непререкаемым авторитетом.

Понятно, что в изображении близкого к "синим" издания усилия Бэннона "сеют хаос" в рядах самих "красных". Но для мало-мальски непредвзятых наблюдателей очевидно, что происходящее вредит всей Америке. Сиднейская The Australian приводит мнение вашингтонского писателя и политолога Джона Харта: "Демократов интересует не защита нашей демократии, а защита самих демократов. Республиканцы спровоцировали проблему тем, что долго терпели и поощряли (enabling) действия Гетца. Но демократы подключились, чтобы свалить спикера, и ничего хорошего из этого не выйдет. Плохо придется и обеим партиям, и всей стране".

Кандидатуры реальные…

Сейчас работа Палаты приостановлена для подготовки к избранию нового спикера. Формальных ограничений нет, в том числе и для Маккарти, но он уже дал понять, что не намерен вновь пытаться войти в ту же реку. Гетц также сказал, что у него "абсолютно нет" стремления самому занять освободившийся его стараниями спикерский пост.

Поэтому внимание сосредоточено на других кандидатах, двое из которых уже подтвердили свою заинтересованность. 57-летний луизианец Стив Скалис (ударение на "и"; Scalise — фамилия итальянская, так что может произноситься и как Скалиси) — лидер республиканского большинства в Палате, то есть старший по положению функционер после спикера. Но у него не все в порядке со здоровьем: во-первых, он сейчас проходит курс лечения от агрессивного рака крови; во-вторых, прихрамывает и ходит с тростью после ранения в бедро, полученного в 2017 году. Тогда любительская партийная сборная по бейсболу с его участием во время тренировки в пригороде Вашингтона попала под обстрел со стороны экстремиста, ненавидящего республиканцев (оцените, кстати, накал политических страстей в стране). В партии это добавило Скалису известности и авторитета.

Еще один претендент — 59-летний Джим Джордан из Огайо. Председатель юридического комитета Палаты представителей, уже ведущего разбирательства в отношении Минюста США и прокуроров на местах за травлю Трампа. В целом считается убежденным трампистом. Во фракции возглавляет консервативную "Группу свободы" (Freedom Caucus). Бывший тренер по вольной борьбе и сам борец, претендовавший в свое время на место в олимпийской сборной США.

…и фантастические

Есть и другие потенциальные кандидатуры, включая упоминавшегося Гетцем в этом контексте конгрессмена из Оклахомы Кевина Херна. Впрочем, теоретические шансы победить на выборах есть у многих — вплоть до лидера демократической фракции в Палате Хакима Джеффриса, если его поддержат какие-нибудь "перебежчики" из стана республиканцев. Хотя это уже скорее из области политической фантастики.

К ней же почти наверняка относится и идея выдвижения в спикеры экс-президента Трампа. У того семь пятниц на неделе: сначала он от вопроса на эту тему отмахнулся — дескать, в партии хватает достойных людей, а сам он занят президентской предвыборной гонкой; потом сказал, что "ради партии" согласен побыть спикером месяц, другой, третий; наконец, написал в своей соцсети, что готов поддержать Джордана. Надо пояснить, что по закону для занятия спикерского поста не обязательно даже быть членом Конгресса. Но Трамп находится под судом и следствием, а вот этого, согласно сообщениям СМИ, закон не допускает.

В общем, пока обязанности спикера временно исполняет близкий к Маккарти конгрессмен из Северной Каролины Патрик Макгенри. Как долго продлится его местоблюстительство, никто точно сказать не берется, хотя все хором — от хозяина Белого дома до лидеров Конгресса и СМИ — призывают законодателей избрать постоянного лидера как можно скорее и спокойнее.

Главная тема

Пока же нам, видимо, имеет смысл присмотреться к той единственной теме, которая для нас по-настоящему важна во всей этой вашингтонской смуте. Что все это может означать для противостояния США с Россией и поддержки в этих целях киевского режима?

Общий смысл, по-моему, ясен: чем больше внутреннего разброда и шатаний в главной штаб-квартире коллективного Запада, тем нам легче. Хотя и обольщаться не следует: на заседании Валдайского клуба в Сочи президент России Владимир Путин выразил уверенность, что наши оппоненты, "конечно, справятся" с тем, "чтобы расширить производство, чтобы увеличить количество денег, которые направляются на войну и продлевают этот конфликт". Но — только за счет урезания социальных расходов, ухудшения жизни собственного населения и укрепления позиций оппозиционных партий.

В этих условиях, по словам российского лидера, в Москве ждут проявления на Западе "хоть каких-то ростков здравого смысла". Пока, однако, насколько можно судить, реакция обратная — и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский на очередной сходке со своими западными покровителями в Испании призвал Европу проявить "силу" и "самостоятельность" в поддержке его страны в условиях "политического шторма" в США. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель там же предупредил, что ЕС не сможет "заменить США" в плане оказания помощи Киеву. Белый дом спешно ищет "способы" (means) обеспечения бесперебойного финансирования украинского режима; Байден обещает выступить с "крупной" (major) речью на эту тему и подчеркнуть, что "успех Украины в высшей степени отвечает интересам США", то есть в очередной раз потребовать от Киева "перемоги". Британская The Telegraph пишет, что, по ее "пониманию", глава вашингтонской администрации хочет запросить у Конгресса аж $100 млрд, чтобы "разом" закрыть вопрос на период до президентских выборов в США.

А на Россию по-прежнему привычно переводятся все стрелки. Хотел было сделать оговорку, что хотя бы сам кризис в Конгрессе США не увязывается с "рукой Москвы". Но и тут спохватился — бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон на днях заявила в интервью PBS: "Думаю, Путин не только в восторге от распрей по вопросу о том, продолжать ли нам, и на каких уровнях, финансировать Украину. Думаю, он их и разжигает". Что ж, видно, как у нас говорят, горбатого могила исправит…

"Двоечники" и "отличники"

Что касается отношения к СВО американских "красных", Трамп на днях написал, что США не должны тратить на поддержку Киева больше, чем Европа; по его убеждению, Вашингтону следует добиваться равенства в этом вопросе и не давать новых денег до тех пор, пока эта цель не будет достигнута. Но экс-президент хоть и является бесспорным фаворитом предвыборной гонки и пользуется широкой поддержкой консервативного электората, все же не выражает позиции всей своей партии целиком. В республиканском истеблишменте есть и его убежденные противники — в частности, в группировке "Защитим демократию вместе" (Defending Democracy Together).

Эта организация составила собственный рейтинг политиков-республиканцев по уровню их поддержки Украины, которым теперь широко пользуются СМИ США. Оценки выставлялись как в американских школах: от A ("отлично") до F ("неудовлетворительно" или даже "провально"). В переводе на нашу систему — от пятерки до двойки или даже кола.

Так вот по этой шкале в республиканском руководстве пятерку имел только конгрессмен Том Эммер — парторг-"хлыст" (whip) фракции "красных" в Палате представителей. У прежнего спикера Палаты Маккарти была четверка с минусом. Его потенциальный сменщик Скалис имеет твердую четверку. А у остальных упомянутых конгрессменов — самого Гетца, а также Джордана и Херна — столь же твердые двойки. Что в таком случае лучше — двойка или пятерка, — можно, наверное, не объяснять.

Конечно, рейтинги такого рода достаточно условны. О том, что будет на практике, пока можно только гадать. Хотя очевидно, что с учетом судьбы Маккарти любым "отличникам" в Вашингтоне придется теперь оглядываться на "двоечников", которые к тому же еще и "большевики". И еще мне понравилось предложение моего знакомого нью-йоркского аналитика Джона Кавулика последить за тем, кто из американских законодателей воспользуется нынешней паузой в работе Конгресса, чтобы наведаться в Киев, и найдутся ли таковые вообще. Пока желающих вроде не видно, а раньше-то ведь от них, можно сказать, отбоя не было. Зато представительная группа сенаторов поехала в Шанхай…

"Стопроцентная зависимость"

Поскольку за океаном, как известно, "все просто так, кроме денег", нельзя о них не сказать. Трамп, требуя равенства с Европой по размерам помощи Украине, оценивал разрыв в $175 млрд. Такую недостачу европейцы, конечно, вообще вряд ли в состоянии покрыть: Боррель сулит Киеву максимум €70 млрд, да и то не сразу, а за 2024–2027 годы. Возможно, экс-президент несколько преувеличивал щедрость Вашингтона: другие политики и многие СМИ утверждают, что общая сумма американских расходов на поддержку Незалежной с февраля прошлого года составляет около $113 млрд.

В любом случае, как только что подтвердил по итогам своей очередной поездки в Киев главный внешнеполитический обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшес, тамошний режим, по его собственному признанию, "на 100% зависит от США". Согласно публикации, вопрос жизни и смерти для этого режима — на какие средства он может рассчитывать и как быстро.

Интересно, что с ответом затрудняются и в Вашингтоне. "У меня нет стопроцентной ясности, — сказал об этом 3 октября сенатор-демократ Марк Уорнер. — Из тех $113 млрд, которые мы уже выделили (включая примерно $62 млрд на военные нужды), — сколько из этого осталось? С этим немного темнят". Хотя кому бы и знать, как не Уорнеру. Он возглавляет сенатский комитет по разведке и представляет Вирджинию, где территориально располагается штаб-квартира Пентагона и базируется такое множество компаний ВПК, что по объему получаемых военных ассигнований штат занимает первое место в стране.

Буквально через пару дней после высказываний Уорнера ровно о том же спросили на пресс-брифинге официального представителя МО США генерала Патрика Райдера. Он ответил, что для Украины "остаются доступными" $5,4 млрд из тех средств, использование которых было одобрено ранее, и $1,6 млрд "для целей пополнения запасов". Дополняют ли эти цифры друг друга или первая включает вторую, в стенограмме не уточнялось, но в любом случае образуется потолок — не более $7 млрд. Что касается дальнейших ассигнований, эксперты подтверждают, что процедурные уловки для их проведения через Конгресс существуют, но вопрос в том, решится ли сейчас кто-то из республиканцев в Палате воспользоваться этими уловками.

"Почему Гетц взорвал Конгресс"

Поскольку начиналось все с угрозы шатдауна, надо, видимо, упомянуть и о нем. Сам по себе он большого интереса для нас с вами не представляет, но если случится, то, конечно, станет сильным тормозом для американской экономики. В последний раз подобное происходило в США в 2018 году и длилось 35 дней. Ущерб оценивался Бюджетным бюро Конгресса в $11 млрд, в том числе безвозвратный — в $3 млрд. Тогда эти убытки назывались "баснословными" (whopping), теперь для их оценки достаточно взглянуть на то, что Вашингтон тратит — или, во всяком случае, тратил — на Украину.

C домашней экономикой в США сейчас дело плохо и становится все хуже, а избиратели остро это чувствуют. В конце сентября либеральный журнал New York назвал это "большей [предвыборной] проблемой для Байдена, чем его возраст". Деловое издание Barron’s констатировало, что "нынешняя экономика [США] — это политическая пороховая бочка". Австралийская The Financial Review на собственный вопрос, "почему Мэтт Гетц взорвал Конгресс", отвечала: "При долге в $33 трлн и растущих выплатах по облигациям в конечном счете именно финансово-бюджетное положение правительства США свалило спикера Кевина Маккарти".

Добавлю напоследок пару слов на злобу дня. Только что вновь громко полыхнул арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке, внимание переключилось туда. В воскресенье три ведущие телесети США пристрастно допрашивали госсекретаря Энтони Блинкена о причинах провала израильской и американской разведок. CBS интересовалась, не в зацикленности ли Запада на Украине дело. NBC тревожилась, достаточно ли средств для помощи Израилю в условиях "паралича" в Конгрессе. Блинкен отвечал, что "не видит" увязки с Украиной, а по поводу денег напомнил, что Израиль получает от США на военные нужды по $3,8 млрд в год, и перебоев не ожидается.

Но, во-первых, опять же: сравните объемы. А во-вторых, раз уж в заходе я отталкивался от чудесной фразы Черномырдина, закончить хочу еще одним его знаменитым афоризмом. Наверное, заваривая кашу во всех этих случаях, американцы хотели как лучше. Но получилось у них как всегда — и даже хуже. Для них, не для нас.