Новое убийство в школе: как ситуация на Ближнем Востоке влияет на Францию

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Во Франции 19 октября простились с 57-летним школьным учителем из Арраса Домиником Бернаром, убитым неделю назад исламистским фанатиком в здании местного лицея имени Леона Гамбетта. На поминальной службе в католическом соборе присутствовал даже сам президент республики Эмманюэль Макрон, наградивший посмертно преподавателя французского языка орденом Почетного легиона. На мессу пришло в общей сложности порядка 1000 человек — родные, друзья, коллеги Бернара и просто неравнодушные люди. Прощание в городском соборе, как подчеркнул епископ Оливье Леборн, стало моментом единения французского общества, глубоко потрясенного этой трагедией.

При этом по желанию семьи преподавателя ни президент, ни министр образования Гарбриэль Атталь, ни другие политики не выступали на прощании. Слово о покойном учителе произнесли в соборе только самые близкие — жена и три дочери.

Обращение президента

Макрон же еще в день гибели Бернара обратился в соцсетях ко всем учителям и школьникам Франции. Он подчеркнул, что Доминик Бернар оставался героем до последних часов жизни, а само это происшествие стало трагическим эхом убийства школьного учителя истории Самюэлю Пати, который погиб практически день в день, но тремя годами ранее в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа.

В обоих случаях, отметил французский лидер, исламистский терроризм нанес удар тому, кого считает своим главным оппонентом — школе. "Французскую нацию, — подчеркнул Макрон, — нельзя представить себе без школы, без терпеливого воспитания в учебных классах критического духа и ценностей свободы, равенства и братства. Жажда образования — это жажда жизни".

Канадский политолог Матье Бок-Коте выразил на страницах Le Figaro мнение, что нападение в пятницу в лицее Арраса вновь указало на присутствие радикального исламизма во Франции. Он отмечает правомерность вопроса: что делал во Франции радикал иностранного происхождения, занесенный полицией в картотеку особо опасных лиц? По словам Бок-Коте, на протяжении недели многие высказывали надежду, что события на Ближнем Востоке не будут иметь последствий во Франции, но в глубине души они сознавали тщетность этих упований. Радикальный исламизм, констатировал аналитик, давно укоренился во Франции и часто наносил по ней удары, и только наивные могли полагать, что это не произойдет вновь: "Какая юридическая или философская аберрация заставляет считать моральным императивом приют на своей территории людей и даже целых общин, которые провоцируют столкновение цивилизаций?" По его мнению, "тех, кто допустил эту массовую иммиграцию на французскую землю, можно было бы обвинить в преступной халатности".

Неизвлеченные уроки

Погибший Доминик Бернар многие годы преподавал французский язык в лицее в Аррасе, находящемся за тысячи километров от Ближнего Востока, но был убит с применением холодного оружия 20-летним бывшим учащимся этого же учебного заведения Мохаммедом Могушковым. Семья Могушковых, уроженцев Ингушетии, согласно данным французской прессы, прибыла во Францию в 2008 году, не имея очевидных оснований для получения убежища и неоднократно рекомендовалась к депортации. Однако французские законы не позволяли этого сделать, поскольку дети в этой семье учились во французской школе. СМИ также указывают, что процедура депортации все же была запущена, но ее в последний момент остановил тогдашний министр внутренних дел Манюэль Вальс — мол, в министерстве пришли к выводу, что выдворение Могушковых противоречило бы собственному циркуляру политика. Префектура Иль-э-Вилен, которая должна была осуществить депортацию, получила распоряжение о ее отмене.

Тем не менее отец Мохаммеда Могушкова был все же выслан из Франции в 2018 году, а старший брат оказался в тюрьме. Сам же он уже задерживался полицией за домашнее насилие по отношению к матери. Очевидно, не были секретом и взгляды молодого человека, все больше склонявшегося к апологии терроризма — он был занесен в полицейскую картотеку опасных радикалов. Незадолго до преступления в отношении учителя Могушков разместил в соцсетях собственное заявление о преданности "Исламскому государству" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ).

"История разделилась на период до и после Самюэля Пати", — говорил некогда министр образования Жан-Мишель Бланке после убийства в октябре 2020 года. Но сестра Пати Микаэль считает, что "время после Самюэля Пати так и не наступило". По ее словам, многие коллеги Пати отказались давать показания следствию, опасаясь расправы исламистов, а если бы из событий трехлетней давности были своевременно извлечены уроки, Доминик Бернар, возможно, был бы сейчас жив.

Вспомнили во французской прессе в эти дни и трагический инцидент в лицее города Сен-Жан-де-Люз на юго-западе Франции. Там в католическом лицее Аньес Лассаль в феврале текущего года 16-летний школьник убил ударом ножа преподавательницу испанского языка.

Меры властей

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил, что правительство намерено ускорить депортацию из Франции 193 радикалов иностранного происхождения, чье пребывание в стране не имеет законных оснований. Заявил он об этом после совещания в Елисейском дворце, посвященного обеспечению безопасности после драмы в Аррасе. При этом Дарманен адресовал некоторые упреки в адрес бывшего игрока национальной сборной Франции по футболу Карима Бензема, заявив о его причастности к исламистской организации "Братья-мусульмане" (признана в РФ террористической организацией и запрещена), связи с которой адвокат спортсмена отвергает. Тем не менее сенатор Валери Буайе потребовала лишить Бензема французского гражданства.

Министр образования Габриэль Атталь одновременно объявил, что различным дисциплинарным санкциям будут подвергнуты 179 школьников, которые оскорбительно вели себя по отношению к памяти Доминика Бернара и Самюэля Пати во время минуты молчания, проводившейся во французских школах.

На этот раз власти обещают извлечь все уроки.