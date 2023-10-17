17 октября, 16:10

Во Франции несколько десятков учеников отстранили от учебы за оправдание терроризма

Они нарушали минуту молчания, устраивали провокации в учебных заведениях, оскорбляли учителей и страну, сообщил министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Несколько десятков учеников во Франции отстранены от учебы до окончания дисциплинарных расследований в связи с оправданием терроризма. Об этом сообщил министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь на слушаниях в парламенте страны.

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"Вчера во Франции была минута молчания, и в подавляющем большинстве случаев она прошла в подобающей атмосфере памяти и уважения, - сказал Атталь. - Однако 179 учеников приняли другое решение. Они нарушали минуту молчания, устраивали провокации в учебных заведениях, оскорбляли наших учителей и нашу страну".

По его словам, по каждому случаю "в прокуратуру направлены обращения, по каждому случаю начато дисциплинарное расследование". "В наиболее серьезных случаях, то есть при оправдании терроризма, я отдал распоряжения об отстранении нескольких десятков школьников до окончания дисциплинарного расследования", - добавил Атталь. 

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