8 ноября, 12:53

Бербок заявила о невозможности решения ближневосточного конфликта "за спиной палестинцев"

Глава МИД ФРГ отметила, что сектор Газа не должен представлять террористическую угрозу для Израиля в будущем, при этом палестинцы не должны быть изгнаны из анклава

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не может быть никакого решения палестино-израильского конфликта "за спиной палестинцев". Об этом она заявила в Токио по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7).

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"Нам нужны разумные решения того, как и кто может управлять сектором Газа в будущем. И нам нужны практические шаги на пути к решению проблемы на основе двух государств, даже если это может быть очень далеко", - приводит слова Бербок агентство DPA. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ предупредила, что "не должно быть никакого решения за спиной палестинцев". Эту концепцию, по ее словам, необходимо рассматривать с пониманием того, что в будущем народы Израиля и Палестины будут иметь право жить в мире и безопасности.

Сектор Газа, как подчеркнула Бербок, не должен представлять террористическую угрозу для Израиля в будущем, при этом палестинцы не должны быть изгнаны из сектора Газа, не должно быть никакой оккупации или сокращения размеров сектора Газа. 

Теги:
ГерманияБербок, Анналена
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