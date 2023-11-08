8 ноября, 11:02,
обновлено 8 ноября, 11:19
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: число погибших в секторе Газа возросло до 10 569

Телеканал сообщил об этом со ссылкой на Минздрав палестинского анклава

ДУБАЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Число жертв израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 10 569. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

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"Число жертв с начала Израилем войны в Газе возросло до 10 569", - говорится в заявлении ведомства. Как уточняется, среди погибших 4 324 ребенка и 2 823 женщины.

Во вторник Минздрав сектора Газа проинформировал, что в результате действий Израиля в анклаве с 7 октября погибли 10 468 человек, более 27 тыс. получили ранения.

Ранее в среду телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в секторе Газа сообщил, что в анклаве прекратили работу 18 больниц, ситуация в медучреждениях катастрофическая, особенно в северных районах. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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