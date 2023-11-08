Отряд "Хезболлах" обстрелял с юга Ливана базу израильской армии в Шомере

О потерях сторон пока не сообщается

БЕЙРУТ, 8 ноября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" провело несколько операций против израильской армии из пограничных районов на юге Ливана. Как передал телеканал Al Manar, шиитский отряд обстрелял базу израильской армии в Шомере. Как утверждается, в результате прямых попаданий в рядах противника есть убитые и раненые.

Управляемые ракеты были выпущены с юга Ливана по позициям израильских войск в Эль-Аси, Биркет-Рише, Эль-Джердахе и Эль-Маликии, перестрелка с применением пулеметов произошла возле пограничного поста в Эль-Байяде. О потерях сторон не сообщается.

В Telegram-канале "Хезболлах" говорится, что "моджахеды исламского сопротивления открыли огонь по израильским военным возле казармы в Довиве и ранили нескольких из них". Как указывается, эта операция была проведена в ответ на обстрел противником 6 ноября машин скорой помощи исламского общества "Ар-Рисаля", когда получили ранения четверо санитаров.

Израильские войска нанесли ответные удары из артиллерийских и танковых орудий по ливанской территории. Новостной портал El Nashra сообщил, что 11 снарядов было выпущено по окрестностям поселка Курум-Мхейбиб, откуда вели огонь боевики "Хезболлах". На площади поселка Хоула снаряды попали в один из домов, который покинули жители. Сведения о материальном уроне, нанесенном в результате обстрелов, поступили из Шейхина, Айтруна и Аит-эш-Шааба.

Беспилотник израильских ВВС атаковал машину с мирными жителями на шоссе Хоула - Бейт-Лиф. По счастливой случайности выпущенная им ракета не разорвалась. 5 ноября была обстреляна машина на шоссе Айтрун - Айната на юге Ливана, в результате погибли четверо членов одной семьи, в том числе трое детей.