CNN: директор ЦРУ обсудил освобождение заложников в Газе с главой ЦАХАЛ

По данным телеканала, на встрече были изучены разведывательные материалы

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что директор ЦРУ США Уильям Бернс обсудил с начальником израильского Генштаба Герци Халеви пути освобождения заложников в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его информации, на встрече Бернса и Халеви были изучены разведывательные материалы, обсуждены вопросы оперативного планирования и другие усилия по спасению людей. "На каждого заложника в разведке заведено личное дело, которое отслеживается", - приводит телеканал слова Хагари.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе и принялся наносить удары по объектам ХАМАС в анклаве, а также по отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.