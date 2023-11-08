Двое израильских военных пострадали в результате обстрела со стороны "Хезболлах"

Противник открыл минометный огонь по позициям ЦАХАЛ в районе населенного пункта Довев, говорится в заявлении армейской пресс-службы

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения в результате ударов по израильской территории со стороны ливанского шиитского формирования "Хезболлах". Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.

"Силы ЦАХАЛ некоторое время назад нанесли удар по пусковым установкам противотанковых ракет, принадлежавшим террористической организации "Хезболлах". Террористы открыли минометный огонь по позициям ЦАХАЛ в районе населенного пункта Довев (расположен на севере Израиля на границе с Ливаном - прим. ТАСС), военные в ответ обстреляли позиции, с которых наносился удар. Двое военнослужащих Армии обороны Израиля получили ранения легкой и средней степени тяжести, оба они госпитализированы, их семьи проинформированы о случившемся", - сообщили военные.

"Кроме того, ранее были зафиксированы два ракетных пуска в направлении поселений Штула и Йифта (север Израиля - прим. ТАСС), ЦАХАЛ открыл танковый и артиллерийский огонь по районам, откуда производились запуски, жертв среди военных нет", - добавили в пресс-службе.