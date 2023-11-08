Около 1,4 тыс. протестующих у парламента Израиля потребовали отставки Нетаньяху

Двое демонстрантов разбили возле правительственного здания палатку, заявив, что они будут в ней жить до тех пор, пока премьер-министр еврейского государства не оставит свой пост

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Около 1,4 тыс. человек провели акцию протеста возле здания Кнессета (парламент) Израиля в Иерусалиме с требованием отставки премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Акция была приурочена к 30-дневной годовщине атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Мероприятие было организовано родственниками людей, которые погибли при нападении на южные районы страны. Первая часть акции проходила без политических требований: участники выложили на земле свечами "7.10" (7 октября), а также расклеили на заборе фотографии удерживаемых в секторе Газа 240 заложников.

Два организатора акции - Маоз Инон, престарелые родители которого были убиты боевиками ХАМАС, и потерявший сына Яков Годо - разбили возле парламента палатку и заявили, что будут жить в ней, пока Нетаньяху не покинет свой пост. Они отметили, что выступают против войны в секторе Газа и требуют прекращения огня.