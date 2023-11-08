Гутерриш заявил, что у ООН нет власти и денег для предотвращения геноцида в Газе

Генсек всемирной организации отметил, что на ее площадке можно попытаться найти решение проблемы

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. ООН не обладает финансами и властью, чтобы предотвратить возможный геноцид в секторе Газа, но на площадке организации можно попытаться найти решение проблемы. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на конференции в Нью-Йорке, организованной агентством Reuters.

"У нас нет власти, нет финансов, но есть голос и платформа, где люди могут объединить правительства, гражданское общество и по крайней мере попытаться найти способы решения драматических проблем нашего времени", - сказал Гутерриш, отвечая на вопрос, какие рычаги есть у ООН, чтобы остановить возможный геноцид в анклаве.

Ранее постпред Ливии при ООН Тахер эль-Сонни на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что мировое сообщество, не принимая мер для наказания ответственных за события в секторе Газа, может столкнуться с повторением геноцида в Руанде в 1990-е годы.